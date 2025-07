Aumento a jubilados: LLA negocia con gobernadores y se acerca al tercio para blindar un veto

La Casa Rosada ya definió que el veto a las leyes previsionales será total y se firmará al límite del plazo legal. El presidente Javier Milei esperará hasta el final del lunes 4 de agosto para rubricar los decretos que rechazan el aumento a los haberes jubilatorios, el regreso de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Con ese margen de tiempo, el Gobierno busca cerrar acuerdos con gobernadores y consolidar los votos necesarios para sostener el veto en la Cámara de Diputados, donde necesita un tercio de los presentes. En Balcarce 50 confían en que llegarán al número con los proyectos previsionales, pero no están seguros con discapacidad.

Tras la firma, el texto regresará al Congreso, que podrá insistir con la sanción original sólo si ambas cámaras lo aprueban nuevamente con dos tercios. Si no lo consiguen, el veto queda firme y la ley no podrá volver a tratarse en el año. Según el artículo 83 de la Constitución Nacional, en esos casos la votación será nominal: cada diputado y senador deberá decir sí o no.

En paralelo, la oposición prepara una sesión especial para el miércoles 6 de agosto, el último día hábil antes del cierre de alianzas para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Esa misma fecha también es clave porque la voluntad de los gobernadores podría estar atada a los acuerdos que pudieran cerrar con LLA. En esa fecha buscarán tratar una agenda amplia: ley de emergencia en Discapacidad, financiamiento universitario, la situación del Hospital Garrahan, el caso $LIBRA y los decretos del Ejecutivo. “Los gobernadores están mirando. Esperábamos que lideraran esta agenda, pero como no lo hicieron, la asumiremos nosotros”, advirtió a PERFIL un diputado opositor. Eso implicará partir los temas sensibles para el gobierno, aquellos que alteran su orden fiscal, ya que los vetos y los proyectos impulsados por los gobernadores (ATN e impuesto a combustibles) quedarían demorados para la otra semana como mínimo.

La tensión crece entre gobernadores que semanas atrás aprobaron precisamente en el Senado una batería de leyes contra la Casa Rosada y ahora se mueven con mayor cautela en Diputados. En el Gobierno apuntan especialmente a los mandatarios dialoguistas como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), entre otros, que están en el radar de la Casa Rosada para que sus legisladores ayuden a bloquear la insistencia del Congreso.

Poroteo fino en Diputados: ausencias, abstenciones e incógnitas

La clave estará en la cantidad de diputados que se sienten en el recinto el día de la votación. Con la incorporación del interbloque de los “radicales con peluca” a La Libertad Avanza, el oficialismo estima tener al menos 84 votos seguros si se suman LLA, el PRO y el MID. Pero las ausencias serán determinantes.

Cuando Diputados aprobó el aumento a los haberes jubilatorios con un 7,2% y el bono de $110 mil, la oposición no logró los dos tercios: le faltaron 10 votos. En esa sesión, hubo 9 ausentes de bloques opositores clave y 19 ausentes aliados al oficialismo. Entre estos últimos estuvieron los radicales Mariano Campero y Martín Arjol, de la Liga del Interior, que esta vez prometen estar.

En Encuentro Federal, el chubutense Jorge “Loma” Ávila fue el único ausente. Su voto será observado con atención: responde al gobernador Torres, que no acordó con LLA. En Democracia para Siempre faltó Juan Carlos Polini, cercano al chaqueño Leandro Zdero, otro gobernador aliado a Milei.

Entre las abstenciones, el PRO tuvo nueve, muchas de ellas ligadas a dirigentes cercanos a Mauricio Macri. Una fue María Sotolano, hoy candidata en la boleta de LLA. Se espera que vote con el oficialismo. También se abstuvieron los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay, alineados con Alfredo Cornejo, socio de Milei en Mendoza.

Otro caso clave es Francisco Morchio, del PRO entrerriano. Se abstuvo en Discapacidad y votó en contra de las jubilaciones. Responde a Frigerio, quien negocia acuerdos con LLA. Por el MID, Cecilia Ibáñez votó con el oficialismo. Pero Oscar Zago y Eduardo Falcone se ausentaron y reclaman que se trate su proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio.

“La gente se merece más aumento, están reclamando lo que se perdió. Nunca fui héroe, pero tampoco soy genocida”, lanzó Zago, tras los dichos de Milei sobre quienes no apoyen sus vetos.

La ley de Discapacidad fue aprobada con dos tercios y podría ser la más difícil de vetar. Tuvo 150 votos afirmativos. Las abstenciones fueron solo tres.

En el caso de la moratoria previsional, la oposición corre desde atrás. En Diputados apenas logró que el proyecto se aprobara, y no alcanzó los dos tercios. Votaron a favor UP, la izquierda, parte de Encuentro Federal, Sergio Acevedo (Santa Cruz), Roberto Mirabella (Santa Fe), Lourdes Arrieta (Mendoza), los tres tucumanos de Independencia, dos salteñas de Innovación y Nancy Picón Martínez, que responde al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, cercano a LLA.

Gobernadores entre la presión fiscal y la disputa electoral

Este miércoles, Llaryora, Pullaro, Sadir (Jujuy) y Torres se reunieron en Buenos Aires para definir una estrategia parlamentaria y, quizás, lanzar un frente electoral común contra Milei. Del encuentro participaron también Juan Schiaretti y Facundo Manes, quienes podrían compartir lista en Córdoba y Buenos Aires.

Llaryora impulsa un sello electoral propio para competir contra LLA y el peronismo. Pero otros mandatarios lo frenan. Torres, por ejemplo, cree que es apresurado. Frigerio, Cornejo y Zdero directamente descartan esa vía y negocian acuerdos con Milei para las legislativas de octubre.

La rebaja de retenciones anunciada por Milei benefició al núcleo agroganadero de estos gobernadores. Fue leída como un gesto para desactivar la “rebelión federal”. La liga de gobernadores sigue compacta en defensa de la coparticipación, pero dividida en lo electoral.

Algunos gobernadores —como Weretilneck (Río Negro), Sáenz (Salta) o Passalaqua (Misiones)— no compartirán listas con LLA pero tampoco se enfrentan. Otros, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), mantienen sus movimientos en reserva.

El timing es delicado: la sesión se haría el 6 de agosto, justo un día antes del cierre de alianzas. Y la Casa Rosada acelera para que los vetos estén firmados y el Congreso ya no pueda revertirlos.

JD / Gi