Cómo es el plan del Gobierno para blindar los vetos de Javier Milei

El Gobierno, a través de Javier Milei, ya dio indicios de sobra sobre el camino que va a tejer para impedir la aplicación de tres leyes contrarias a sus intereses que fueron sancionadas en el Senado. Apostará a la judicialización de la sesión en la Cámara alta. Pero principalmente aparece concentrado en tejer acuerdos parlamentarios para reflotar un bloque que blinde los vetos que realizará en el corto plazo.

En Casa Rosada se estima que el tiempo y las condiciones juegan a favor. Primero, porque el Parlamento está en pleno receso y restan semanas para que vuelva a funcionar, por lo que hay tiempo para continuar acercando posiciones con aquellos diputados que pueden dialogar con la administración libertaria. En las últimas semanas, hubo varias reuniones con legisladores y fotos que demostraron sintonía aunque los actores involucrados dicen que “no hubo temas legislativos” en la mesa de conversación.

Pero fuentes oficiales se encargaron de señalar a PERFIL durante la tarde del miércoles que “ya está cocinado” el apoyo y que aquellos a quienes el oficilaismo llama “los héroes” vuelven a aparecer. Si se preguntan por números de legisladores a favor, se menciona que tranquilamente hay más de 72 diputados que no piensan complicar las metas fiscales libertarias.

En las charlas, los Menem, tanto Martín como Eduardo, aparecen en primer plano y demostraron que están detrás del objetivo. De hecho, el titular de la Cámara de Diputados se tomó una foto con radicales "amables y díscolos" de la conducción del partido, como Mariano Campero (Tucumán), Mario Cervi (Neuquén), José Tournier (Corrientes), Francisco Monti (Catamarca) y Luis Picat (Córdoba). Campero sumó otro encuentro el miércoles por el mediodía en Balcarce 50, precisamente en el despacho del funcionario de la secretaria general de la presidencia que depende de Karina Milei. Lisandro Catalán, el vicejefe de gabinete de interior, es otro representante del oficialismo que se dedicó a trabar relaciones con la oposición. Del riñón de Guilermo Francos, el jefe de Gabinete, mantiene aceitadas relaciones con miembros del Congreso.

Hay otra idea que sostienen en La Libertad Avanza: que pese a sostener “ventanillas” con muchos protagonistas, no necesitan si o si a los gobernadores. Es decir, que con aliados circunstanciales y diputados no orgánicos alcanza. Una expectativa muy alta.

Macri vs. Macri

Otro dato: pese a que Javier Milei comentó en varias ocasiones que la última sesión en el Senado fue ilegal, todavía no existe en LLA hoja de ruta o estrategia judicial. Hay abogados de experiencia y pasado en la Procuración General del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado, que sostienen ante PERFIL que judicializar la sesión no tendrá resultados favorables. Incluso, que no hay ningún antecedente positivo, algo que ya plasmó este medio cuando el oficialismo comenzó a inflar la posibilidad.

