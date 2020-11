Aborto: "Lo que queremos hacer ya sucede en el primer mundo", aseguró Ginés González García

El ministro de Salud, Ginés González García, defendió el proyecto de legalización del aborto reconociendo que la iniciativa enviada por Alberto Fernández al Congreso “ya sucede en el primero mundo”. A su vez, el funcionario agregó: “Abogo hace mucho años por que el aborto legal exista”.

El funcionario nacional detalló, en su paso por el canal Telefe Córdoba, que “todos los años” en el país se producen entre "38.000 y 40.000 internaciones post abortos sólo en el sector público, porque en el privado no informan". Precisó, además, que desde la recuperación de la democracia lamentamos alrededor de 3.000 muertes a causa de abortos clandestinos.

Según información recabada por la agencia de noticias NA, González García reconoció que la estrategia que el Gobierno Nacional implementará con el objetivo de aprobar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en ambas cámaras. Según el ministro, la única manera de promulgar dicha iniciativa es "persuadir con la evidencia del dolor y la muerte" dentro del recinto. Aun así, insistió también con la "necesidad de actuar para que no ocurran, y si ocurren que no tengan las consecuencias de un embarazo no deseado".

Finalizando con su exposición, el político argentino y cirujano destacó la implementación complementaria del programa Mil Días, iniciativa que busca acompañar, desde el Estado, a mujeres vulnerables que decidan continuar con su embarazo. "El Estado está poniendo todos sus recursos para que esos embarazos terminen bien y que el nacido se alimente bien en su etapa de crecimiento", indicó.

Por último, pidió que el debate que se llevará a cabo en el recinto a fines del mes de noviembre sea “responsable y no agresivo”, dejando de lado las diferencias ideológicas. "El último debate empezó siendo muy bueno pero terminó siendo un combate y así no se resuelven los problemas en la sociedad", concluyó.

JFG / DS