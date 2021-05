Graciaña Peñafort sobre el fallo de la Corte Suprema: "Es sin dudas un golpe"

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el reclamo del Gobierno porteño sobre la continuidad de las clases presenciales pese al DNU del Gobierno nacional. "Es sin dudas un golpe", afirmó la abogada.

En diálogo con el programa Pasaron Cosas que se emite por Radio con Vos, Peñafort manifestó: "Es sin dudas un golpe. El virus no entiende de limites geográficos, no se para en la General Paz y no entra a Capital, ni se para en General Paz y no entra a la Provincia de Buenos Aires, es un tema claramente federal".

"Sin dudas, es un golpe, además vemos cómo se articula el Poder Judicial en distintos ámbitos, empezó con el desconocimiento de la orden judicial, la cautelar absurda que saco la Ciudad de Buenos Aires, el fallo de la Corte. El fallo de la Corte ayer publicado, incluso un periodista de Infobae publicó un fallo textual, el fallo que recién hoy conoce el Estado", expresó la letrada.

Asimismo, comentó: "Yo no se si va haber un conflicto de poderes o no en los términos de acciones concretas, ya los hay. Hoy la Corte desconoce su propia doctrina, desconoce el federalismo, dice cosas que no son correctas, es un fallo que no se ajusta al derecho y que no cuida la vida de los argentinos, tampoco respeta la decisión democrática de que este gobierno le toca enfrentar la pandemia".

"En términos políticos es un conflicto de poderes, no me cabe ninguna duda, si esto va a tomar los caracteres legales no lo sé, pero en términos políticos no me cabe ninguna duda que es un conflicto de poderes, por eso Alberto Fernández dice lo que dice, es razonable", opinó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado.

En esa línea, Peñafort agregó: "Me llama la atención uno de los considerando del fallo, que básicamente le falta decir tráiganme los muertos. Es tan absurdo lo que dice la Corte. Se mostraron los parámetros. No podes convertir a los decretos en documento científico, son normas, las normas están fundadas. Yo lo leí con mucha atención porque también afectada al modo de trabajo en el Senado".

Luego, la abogada también dialogó con el canal televisivo C5N, donde manifestó: "El fallo de la Corte Suprema me parece un desquicio. Confunde autonomía con independencia. Cuando deja de haber concurrencia escolar bajan los casos. La Corte el año pasado dijo que iban a estar de acuerdo con lo que decidiera la autoridad competente, que era el gobierno nacional".

"¿Cómo le explicas a la corte suprema que hay una pandemia?. No es grave que hay una masiva circulación de personas para que los chicos vayan a las escuelas y eso lo dice un fallo, dictado virtualmente", cuestionó.

"Fue un fallo político, la Corte Suprema decidió ser un jugador de la política. Lo que sucedió hoy es un conflicto de poderes. En los conflictos de poderes existen distintas formas de resoluciones", concluyó Peñafort.

