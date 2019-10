Graciela Camaño y el "Topo" Rodríguez cruzaron a Sergio "Ventajita" Massa por los votos de Lavagna

"Hoy es más importante explicarle al votante de (Roberto) Lavagna que es un voto perdido", reflexionó el candidato a diputado Sergio Massa respecto a las próximas elecciones del 27 de octubre y su exaliada e integrante de Consenso Federal, Graciela Camaño, le respondió: "Se llama democracia". La diputada además apoyó los dichos de su compañero de lista Alejandro "Topo" Rodríguez, quién ironizó con el apodo "ventajita" que el presidente Mauricio Macri le puso al exintendente de Tigre en medio de la disputa por el Impuesto Ganancias.

Con el distanciamiento que hoy mantienen Massa y Camaño es difícil recordar aquel día en que la legisladora brindó un emocionante discurso durante la convención del Frente Renovador en Parque Norte. Allí, el espacio debía definir su futuro político dentro Alternativa Federal o el kirchnerisno: "¿Cómo no voy a creer en vos? Si sos el único dirigente político que puede exhibir su vida pública y privada como ningún otro, porque a su lado siempre está la misma mujer, los mismos hijos, los padres", expresó en ese entonces la legisladora.

Esa convención lo autorizó al exjefe de Gabinete a organizar un gran frente opositor para "derrotar a (Maurcio) Macri", que terminó en la integración del Frente Renovador al Frente de Todos bajo la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "No comparto la decisión para nada", respondió Camaño al distanciarse del espacio para luego sumarse a la lista del economista Lavagna.

Este domingo 29 de septiembre, el exintendente de Tigre brindó una entrevista a La Capital de Mar del Plata, donde declaró: "A los 4 millones de argentinos que votaron otras opciones, estamos obligados a ir a buscarlos. Hoy es más importante explicarle al votante de Lavagna que es un voto perdido y que si lo consolida en Alberto, tiene la seguridad de que el 11 de diciembre, a todo ese grupo lo vamos a convocar. Lo mismo con otros sectores".

La primera respuesta llegó del candidato a diputado por Consenso Federal "Topo" Rodríguez en su cuenta de Twitter: "En política, están quienes construyen, pero también los que operan buscando la ventajita. Roberto Lavagna se animó a plantarse en medio de la grieta y más de 2 millones argentinos lo votaron el 11 de agosto". La palabra "ventajita" no pasó desapercibida ya que se trata de un apodo que Macri le impuso a Massa.

Durante una entrevista que brindó a Jorge Fontevecchia, Massa recordó que "el Presidente me empezó a llamar 'ventajita' cuando le dimos la pelea por Ganancias. La ventajita la sacó él cuando puso a los familiares en el blanqueo", dijo y agregó: "Un día me llamó siete veces desde Colombia pidiendo que pusiera un artículo en la ley que habilitara a sus familiares y a los familiares de los funcionarios públicos a blanquear. Me negué y él se dio por enojado. A partir de ahí, empezó el ataque sobre el oportunismo, aquello de 'ventajita'".

Sin embargo, los dichos de 'Topo' Rodríguez fueron avalados con un retuit de Camaño y con una respuesta: "El 27/10 los ciudadanos con sus votos, en libertad, decidirán entre todas las opciones, una para presidir la argentina, las demás fuerzas, en minorías serán quienes controlen para q no haya Totalitarismo. Se llama democracia".

DR/FF