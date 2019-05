El discurso de Graciela Camaño que hizo llorar a Sergio Massa

La diputada nacional Graciela Camaño realizó este jueves 30 de mayo un encendido discurso durante la convención del Frente Renovador en Parque Norte, que hizo lagrimear al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Además, criticó con dureza al Gobierno y trató de "energúmeno" al presidente, Mauricio Macri.

"¿Cómo no voy a creer en vos? Si sos el único dirigente político que puede exhibir su vida pública y privada como ningún otro, porque a su lado siempre está la misma mujer, los mismos hijos, los padres”, le expresó Camaño a Massa, que la observaba sentado desde la primera fila del salón. La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador aseguró, además, que “a lo largo de su carrera política, (Massa) no puede ser señalado por el dedo acusador de alguien” y que “no tiene las manos atadas, no tiene la boca comprometida y por eso es tan molesto para el establishment”.

Polarización a full: Sergio Massa se ahoga y Roberto Lavagna se bajaría

Durante su alocución en Parque Norte, la diputada sostuvo también que no tiene “ninguna duda" de que Massa "nos va a llevar al camino donde corresponde que estemos”. En este marco, apuntó contra el actual Gobierno y tiró una crítica solapada a la gestión anterior. "Nosotros no vemos la foto, sino la película de la política. Acá Macri y su pésimo gobierno es el emergente de algo, alguien se equivocó antes para que este energúmeno venga a gobernar el país, alguien a quién le gusta sobreactuar la política. Nosotros no sobreactuamos la política", sostuvo.

Mientras Massa buscaba secarse las lágrimas y disimular su emoción, la diputada concluyó: "Este 30 y pico de pobres no llegó aquí en un satélite, es producto de lo mal que se hizo todo". El discurso de Camaño se dio este jueves durante el Congreso del Frente Renovador, en donde el espacio ratificó la decisión de ser parte de un frente que compita contra Macri y delegó en Massa la decisión final de integrar una alianza más amplia de la que también formen parte sectores del peronismo kirchnerista.

Qué le dijo Sergio Massa a Juan Manuel Urtubey después de su acto en Salta

Sobre el cierre, Massa habló sobre las especulaciones electorales. “Nos vienen apurando a fuerza de rumores y especulaciones. Todo el tiempo veo que me buscan trabajo. No busco un cargo, no necesito de un cargo público para expresar mis ideas y representar compañeros y una idea de país. El documento es la síntesis de todas nuestras voces y expresa la voluntad de construir una nueva mayoría opositora frente a este gobierno de fracaso”, expresó.

AB/FeL