Grossi sigue en carrera pese al impulso de dos candidatas y las dudas por Javier Milei

En medio de la cuenta regresiva para la elección del próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU), un sondeo informal confirmó una tendencia que desde principios de año circulaba en los pasillos de la sede del organismo en Nueva York: la posibilidad de que una mujer ocupe por primera vez el máximo cargo del organismo, luego de que dos candidatas latinoamericanas quedaran ubicadas en los primeros lugares. A la par, el argentino Rafael Grossi se mantiene en carrera con un tercer puesto y continúa buscando apoyos para ampliar su base de cara a la votación de finales de año.

El “Papa nuclear”, considerado una de las 100 personas más influyentes por la Revista Time, construyó su carrera con una campaña centrada en la necesidad de dejar atrás “la burocracia”, en sintonía con la línea de Washington, proponiendo bajar al terreno para reformar una institución creada sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de alta volatilidad global y fuertes críticas al multilateralismo. Sin embargo, el factor género demostró cobrar fuerza en los últimos días.

El Consejo de Seguridad realizó el jueves el primer sondeo informal (straw poll) para medir el nivel de apoyo de los candidatos que buscan suceder al portugués António Guterres. Aunque se trata de una instancia preliminar y no vinculante, el resultado reflejó la tendencia en favor de que una mujer conduzca la ONU, preferentemente de América Latina, en función de la tradición de rotación regional.

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En medio de un fuerte hermetismo, los 15 miembros expresaron si alentaban (encourage), desalentaban (discourage) o no tenían opinión (no opinion) sobre cada postulante. La costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la UNCTAD, quedó primera, fortalecida por su perfil técnico y por el papel que desempeñó en la negociación del acuerdo que permitió la salida de granos ucranianos por el Mar Negro en plena guerra con Rusia. La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett ocupó el segundo lugar, mientras que Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quedó tercero, según el sondeo difundido por PassBlue, confirmando la tendencia que Bloomberg había anticipado un día antes.

Aunque todavía restan varias instancias antes de la definición y se espera un nuevo sondeo en agosto, diplomáticos consultados por PERFIL coinciden en que el resultado constituye la primera “foto política” de una carrera donde el factor de género comenzó a pesar tanto como el currículum. “El resultado habla por sí solo. Llegó el momento de las mujeres”, resumió un veterano diplomático que conoce de cerca el proceso y que pidió reserva.

En ese escenario, el contexto político argentino también aparece bajo observación. Como adelantó PERFIL, el alineamiento internacional de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, sumado al retiro de organismos multilaterales y a una serie de votaciones que dejaron a la Argentina aislada en la Asamblea General, generó incomodidad entre bloques que tendrán peso en la definición, especialmente los países africanos, árabes y parte del Sur Global.

La postura oficial sigue siendo de respaldo pleno a Grossi. Sin embargo, diplomáticos admiten que, si bien la elección del secretario general trasciende a los gobiernos de turno, el giro de la política exterior argentina podría influir en algunos respaldos cuando avance la negociación entre los Estados miembros.

En paralelo, el poroteo entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad continúa abierto. Francia aparece como el respaldo más sólido para Grossi, favorecido por la relación construida con París en materia nuclear y por el vínculo entre Javier Milei y Emmanuel Macron, facilitado por el embajador argentino Ian Sielecki. China fue el único miembro permanente que expresó públicamente su preferencia por una mujer al frente de la ONU, mientras que Rusia observa con buenos ojos esa posibilidad, según trascendió en medio afines al Kremlin. Reino Unido, por ahora, mantiene silencio al igual que Estados Unidos. Mike Waltz, representante estadounidense ante la ONU, fue uno de los que hablaron después del sondel del jueves. Sostuvo que el próximo secretario general deberá impulsar una profunda “reforma de la institución”, en línea con las críticas del América First al intervencionismo estadounidense en política exterior. “Necesitamos menos burocracia y más trabajo de campo (less headquarters and more field)”, dijo. La frase, en tanto, recordó el discurso que sostuvo el propio Grossi desde que lanzó su candidatura en Buenos

La votación se produjo en un momento de cuestionamientos al sistema multilateral y de repliegue de Estados Unidos, principal aportante de Naciones Unidas. En ese contexto, el representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo que el próximo secretario general deberá impulsar una profunda reforma del organismo con “menos burocracia y más trabajo de campo” (less headquarters and more field), un planteo que coincide con uno de los principales ejes de la campaña de Grossi. El argentino reiteró esa idea durante el debate entre candidatos y en una entrevista con PERFIL, que quien conduzca la ONU debe “ponerse las botas” e involucrarse personalmente en los principales focos de conflicto.

Mientras se espera un segundo sondeo informal durante agosto, la delegación argentina volvió esta semana a alinearse con Estados Unidos e Israel y votó en contra de uan resolución de la Asamblea General sobre derechos humanos, una señal que, para parte del cuerpo diplomático en Nueva York, mantiene abierta la incógnita sobre cuánto podría pesar la política exterior de Milei en las negociaciones que definirán al próximo jefe de Naciones Unidas.