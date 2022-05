Guadalupe Tagliaferri: "En la cabeza de Milei si sos pobre, jodete"

La senadora de Juntos por el Cambio Guadalupe Tagliaferri, participó de una entrevista radial donde arrojó duras críticas hacia Javier Milei, acusó al oficialismo de "irresponsable" por la situación de la interna política y presentó a la oposición de la que forma parte como "la única alternativa".

"Si sos pobre en la cabeza de Milei es 'jodete', es problema tuyo", expresó la funcionaria en diálogo con María Laura Santillán en CNN Radio, y agregó que desde JxC "no creen y no expresan eso".

De todas formas, señaló que le es posible entender lo que expresa el economista y la bronca que representa de parte de la gente aunque no esté de acuerdo: "Puedo entender lo que Milei expresa pero no comparto los modos".

Casi el 30% de los votantes de JxC del 2021, votarían por Javier Milei en el 2023.

Por otra parte, la ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció sobre la interna del Frente de Todos y los calificó de "irresponsables". "Es una irresponsabilidad lo que están haciendo en términos de insultarse o dejar vacíos de poder de cara a la gente que necesita respuestas", señaló.

"La Argentina necesita tranquilidad y confianza, porque la inflación también es producto de la desconfianza", agregó y señaló que desde su espacio político "se plantaron de cara a la gente, llevando los temas de la gente y pidiendo responsabilidad".

En cuanto a Juntos por el Cambio, la senadora aseguró que "tienen una unidad inquebrantable", más allá de reconocer que "han cometido el error de mostrar sus diferencias en los medios" y expresó que buscan ser la alternativa para las elecciones del 2032.

"Tenemos que hacerle entender a la gente que la única alternativa al kirchnerismo somos nosotros", declaró Tagliaferro y argumentó que tienen "un plan que, si bien no es milagroso ni va a resolver todo en tres minutos, va a dar señales claras al minuto de ser Gobierno".

Por último, la senadora mencionó que esperan poder avanzar en el Senado con el proyecto de boleta única que impulsa la oposición y afirmó que es un "tema de la agenda de la gente" y que es beneficioso ya que "es transparente, significa menos gastos y es ecológico"

Al respecto, criticó la postura de la izquierda de estar en contra del proyecto. "Nunca entendí la lógica del pensamiento de la izquierda", señaló y agregó: "No entiendo por qué no quisieran que no les desaparezcan las boletas en el cuarto oscuro. Es inexplicable".

"La única agenda existente en el Senado es la agenda judicial de Cristina", concluyó Tagliaferri sobre el tema argumentando por qué, de todos modos, veía difícil que la boleta única sea una realidad.

