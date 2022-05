"Es falso": Gabriela Cerruti negó contactos con Roberto Lavagna para reemplazar a Martín Guzmán

Gabriela Cerruti, vocera del presidente Alberto Fernández, brinda una conferencia de prensa a agenda abierta en la mañana de este jueves 5 de mayo en la Casa Rosada, en una semana marcada una vez más por la interna del Frente de Todos. La portavoz no obstante evitó referirse a las declaraciones cruzadas sobre el tema, en particular las del ministro de Seguridad Aníbal Fernández: "No comentamos declaraciones y menos de nuestros propios ministros", sostuvo.

"Es falso", sostuvo Cerruti ante una pregunta sobre las versiones de contactos del Gobierno nacional con Roberto Lavagna para hacerse cargo de la conducción económica, en medio de las críticas contra el ministro Martín Guzmán y los reclamos para que sea removido del cargo. "Yo te digo que es falso", aseguró ante una repregunta.

Consultada sobre la ausencia del jefe de Estado en la reunión de gabinete de este miércoles, Cerruti explicó: "Nunca formó parte de las reuniones de Gabinete y son para la organización del gobierno. No se ausentó. Nunca estuvo previsto que el presidente fuera, él no la convocó y nunca estuvo previsto que fuera".

Sobre la marcha convocada para hoy contra la Corte Suprema, de la que participarán sectores del Frente de Todos, Cerruti comentó: "Todos conocemos la postura del presidente con respecto a la Corte suprema, los cuestionamientos sobre la lentitud y la arbitrariedad y la necesidad de que se modifique para estar a la altura".

La vocera presidencial confirmó además que Alberto Fernández viajará la semana próxima a Europa: "Es un viaje programado, un encuentro para continuar con la inserción de Argentina en el mundo, conseguir inversiones y seguir con la senda de crecimiento", precisó.

Noticia en desarrollo...