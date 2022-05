Hebe de Bonafini dijo que quiere "trompear" a Martín Guzmán: "Es un descarado"

Distintos actos se realizaron para conmemorar el 30 de abril pasado el 45° aniversario de la primera marcha de las Madres de Plaza Mayo, para reclamar por sus hijos desparecidos ante la represión genocida de la dictadura cívico-militar. Más allá del homenaje, como no podía ser de otra forma, la interna del Frente de Todos se coló en el calendario: Hebe de Bonafini arremetió contra Alberto Fernández y fue durísimo contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre quien dijo: "Es un descarado, es un hijo de buena madre... Yo, la verdad, a veces me da ganas de tenerlo cerca para trompearlo..."

“Les juro, me da ganas de pegarle a esa cara de piedra que tiene cuando habla, que parece que nos está diciendo que nos va bien, cuando nos aprieta cada vez más la soga... Es un descarado”, sentenció la titular de Madres en medio la interna que atraviesa el oficialismo.

En su discurso, Bonafini no perdió oportunidad de también criticar al presidente Alberto Fernández al decir: "Tenemos que tener muy claro que está pateando para otro lado, no para el que nos prometió. No cumple nada de lo que dijo”.

Hebe de Bonafini criticó a los movimientos sociales y los definió como un “cáncer para la sociedad”

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ya había criticado al presidente Alberto Fernández al señalar que la vicepresidenta Cristina Kirchner "eligió mal" en 2019 para integrar la fórmula y ahora "se está dando cuenta".

En declaraciones al programa "Que la gente crea", que conduce Diego Schurman por La990, Bonafini sostuvo que el "punto más flaco de Fernández es que miente".

Hebe de Bonafini: "Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista

"Ofrece cosas que después no puede. Empezamos con Vicentín, ni le tocó el pelo al tipo. Uno ya se empieza a desilusionar; después le echó la culpa a la pandemia, le echó la culpa a la guerra. Que no van a aumentar y las cosas aumentan. Mal y mucho, ahora con el FMI más todavía", se quejó la dirigente de derechos humanos. A su entender, "el Presidente nunca fue a ver un barrio, nunca fue a ver a la gente de un barrio".

FL/ff