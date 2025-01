Guillermo Dietrich le respondió a Patricia Bullrich y defendió la gestión de Mauricio Macri

El ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se sumó a la polémica con Patricia Bullrich luego de que realizara duras críticas al gobierno de Mauricio Macri. El exfuncionario afirmó que la Ministra de Seguridad no hizo cuestionamientos de esta índole cuando era parte del gabinete encabezado por Marcos Peña.

Este lunes, la ex presidenta del PRO hizo una comparación entre las gestiones de Javier Milei y Mauricio Macri, asegurando que “hoy la decisión es firme, rápida, concreta y profunda”, mientras que en el pasado “muchas veces prevaleció la corrección política”.

En una entrevista con Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan”, contó una anécdota y recordó que durante su gestión estaba obsesionada con evitar cortes en la autopista que va a Ezeiza. En ese marco, recordó que una vez había enviado a las fuerzas de seguridad a desalojar un piquete y recibió una reprimenda por parte de Peña.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Envié a la Gendarmería, hubo algunos disparos de balas de goma y, poco después, me llamó Marcos Peña, diciéndome ‘ya empezaste con las balas de goma’, que esto, que lo otro, que ya nos estaban criticando”, rememoró.

Hernán Lacunza respondió a las críticas de Bullrich: "Nadie va a aprender nada"

Fueron estos comentarios los que llevaron a Dietrich a involucrarse en la controversia y salir en defensa del ex Jefe de Gabinete. “Compartimos cuatro años. Fueron dos reuniones por semana durante cuatro años. Vos y yo fuimos de los ministros que estuvimos todos los años de gobierno de Macri. No recuerdo haber escuchado ninguna crítica de esta índole en aquellas reuniones de Gabinete”, expresó en un posteo en su cuenta de X.

Y agregó: “Sí recuerdo cómo Mauricio y Marcos Peña bancaron con firmeza tu gestión cuando había una ola de opiniones que insistía con echar a los gendarmes o licenciarlos frente al caso Maldonado", señaló en referencia a uno de los momentos más delicados de la gestión de Bullrich, cuando el joven artesano desapareció en el marco de un operativo de la Gendarmería en Chubut.

Además, expresó su respaldo al gobierno de Javier Milei y consideró que la política que lleva adelante no sería posible sin las bases que sentó la gestión del PRO. “Fuimos un gran gobierno y vos fuiste una parte importante de ello. Gracias a esos cuatro años hoy hay otro gobierno profundamente transformador en la dirección correcta, del que también sos parte”, advirtió Dietrich.

“Ahora las oportunidades que tenés y que tienen todos los que están siendo parte de este gobierno son infinitas. Muchos las hemos apoyado por el bien de nuestro querido país y lo seguiremos haciendo, porque nuestro norte es hacer lo correcto por sobre lo conveniente", cerró el exministro de Transporte.

Qué más dijo Patricia Bullrich sobre la gestión de Mauricio Macri

En ese reportaje, la exfuncionaria sostuvo que había organizado el protocolo antipiquetes en el 2015 y que en su momento no recibió respaldo por parte de su partido. “Cuando presenté ese protocolo, era el mismo desde el primer día. No cambié ni una palabra. Sin embargo, cuando comenzaron las críticas, me di cuenta de que estaba sola, todos se habían ido”, aseguró.

Además, aseguró que en 2022 se opuso a un comunicado de Juntos por el Cambio que en el que se rechazaba un acuerdo con Javier Milei para las elecciones presidenciales.

​Patricia Bullrich apuntó contra uno de los elegidos por Mauricio Macri para negociar con Javier Milei: "Habría que ser más razonable"

“Recuerdo que un día llegué a una reunión de Juntos por el Cambio, tarde porque venía de un viaje, y estaban firmando un documento diciendo ‘con Javier nunca nada en la vida’. Estaban Larreta, Lousteau... Estaba Macri también. Entonces yo les dije: ‘¿Qué están haciendo? Es una locura lo que están haciendo, ¿cómo van a firmar esto?’”

Luego de estos dichos, varios referentes de la antigua coalición salieron a desmentirla, entre ellos el jefe de bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, y el secretario de Pro, Facundo Pérez Carletti. Ambos afirmaron que Patricia Bullrich estuvo de acuerdo con el contenido de la nota de prensa, que sostenía que Javier Milei era "funcional" al kirchnerismo y que buscaba dividir a Juntos por el Cambio.

MC / Gi