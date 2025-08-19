Guillermo Francos anticipa que ganarán en la provincia de Buenos Aires con el 40% de lo votos

La Libertad Avanza se muestra optimista de cara a las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que esperan ganar con más del 40% de los votos en las legislativas del 26 de octubre.

"Creo que con un 40% ganamos en la provincia de Buenos Aires y ganamos en las nacionales. Por ahí algunos puntos más, pero vamos a sacar más que eso en lo nacional, seguro”, sostuvo el funcionario en relación a las mediciones propias que el 7 de septiembre pasarán por una prueba previa en las legislativas provinciales.

Al mismo tiempo, admitió la dificultad que supone competir contra el peronismo en el territorio bonaerense. "Tal vez sea una elección más peleada porque el justicialismo tiene muchas intendencias, pero yo creo que la gente está harta también”, agregó en declaraciones en DNews.

En esa línea, celebró los números que arrojaron sus encuestas en distritos peronistas como La Matanza. “Cuando uno ve algunas encuestas de la provincia o de La Matanza, se ve que la gente rechaza al justicialismo en cantidades, en volúmenes de votos muy altos”, planteó Francos.

Por otro lado, evitó dar precisiones respecto al recambio en el Gabinete que tendrá lugar pasadas las elecciones de octubre, dado que algunos funcionarios, como la ministra Patricia Bullrich, podrían asumir bancas legislativas. Además, corren rumores que él podría ser reemplazado en su función.

“No se lo he preguntado aún al Presidente. Falta bastante. En diciembre recién se producirá el cambio”, se escudó, y completó: ”Supongo que el Presidente lo debe estar meditando, debe tener algún nombre, pero va a depender mucho de cómo se conformen los cuerpos legislativos, cuáles sean las figuras que el Presidente quiere o necesita para poder llevar adelante las reformas en el Parlamento”.

Francos contra el actor Pablo Echarri

Por último, se despachó contra el actor argentino Pablo Echarri, férreo opositor al presidente Javier Milei, y uno de los que cuestionó los dichos de Guillermo Francella, quien criticó las producciones cinematográficas argentinas que “le dan la espalda al público”.

“La verdad que cuando uno lo escucha a Echarri, me pregunto: ¿quién se cree? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de la verdad cultural de la Argentina?", arremetió Francos, y concluyó: "Lo que él califica es como que algunos son democráticos y el resto no lo son. Es como una especie de cancelación de la oposición a sus ideas. Creo que esa etapa ya está superada en la Argentina”.



