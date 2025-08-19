Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo formales en la era Milei

El gobierno de Javier Milei acumula un saldo negativo en el mercado laboral formal: entre noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno, y mayo de 2025, se destruyeron más de 220.000 puestos de trabajo registrados y desaparecieron más de 15.000 empresas.

Así se desprende de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La caída equivale a una retracción del 2,27% en el universo de asalariados registrados en unidades productivas, que pasó de 9.857.173 a 9.633.636 en apenas 18 meses.

La desocupación trepó a 7,9% en el primer trimestre de 2025 y marcó un nuevo récord negativo en la era Milei

Se perdieron 220.000 empleos formales en la era Milei

La contracción del empleo se concentró en ramas clave de la economía. La Administración pública, defensa y seguridad social explicó más de 98.600 bajas, seguida de la Construcción con 80.873. También se registraron descensos en Transporte y almacenamiento (54.935) y en la Industria manufacturera (39.016).

El retroceso de los trabajos formales, tanto privados como públicos, no se tradujo en un incremento tan significativo de la tasa de desempleo ya que creció la cantidad de trabajo cuentapropista, con fuerte énfasis en el monotributo. De esta manera, distintos analistas consultados por Perfil evalúan que se produjo una "precarización" del trabajo.

Desde Politikon Chaco detectaron en mayo de 2025 una mejora puntual: el empleo registrado creció 0,1% respecto de abril, lo que significó la creación de unos 6.000 puestos. Sin embargo, al compararlo con el inicio de la gestión libertaria, la cifra sigue siendo negativa: se perdieron casi 100.000 empleos en la serie desestacionalizada.

"El incremento mensual de mayo se apoyó en el crecimiento del empleo en sectores como los Servicios de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (0,6%), Electricidad, Gas y Agua (0,4%) y Comercio (0,3%), al tiempo que otros sectores como Hoteles y Restaurantes (0,2%), Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (0,2%) y Servicios Sociales de Salud (0,1%) también exhibieron subas", indicaron.

Al contrastar los niveles de empleo de mayo 2025 y noviembre de 2023, surge que solo tres segmentos presentan aumentos: Pesca (10%), Agricultura y Ganadería (3,3%) y Comercio (2,2%). Por el contrario, las caídas más notorias se observan en Explotación de Minas y Canteras (- 4,4%) y la Construcción (-13,6%).

A propósito de la dinámica laboral, los analistas de LCG plantearon que "se sigue ajustando por precio (salarios) y no tanto por cantidades (desempleo)". En tal sentido, destacaron que "aun cuando el desempleo no crece, gana participación el empleo de baja calidad".

"Sin tener en cuenta monotributistas sociales, en el último año y medio la baja de asalariados privados y públicos resultó proporcional al aumento de independientes autónomos y monotributistas", graficaron. En otras palabras, el crecimiento del cuentapropismo compensó en parte los más de 220.000 trabajos formales que desaparecieron.

De cara al futuro próximo, la consultora anticipó un "crecimiento débil y heterogéneo entre sectores difícilmente pueda torcer la dinámica del mercado de trabajo de los últimos meses". A la vez, advirtieron que el alza del salario real no se sostendría debido a la reciente suba del tipo de cambio oficial y el impacto en precios, que seguramente superará el tope de 1% que fijó el Gobierno para las negociaciones paritarias.

Desaparecieron 15.000 empresas en la era Milei

Por otro lado, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados experimentó un declive, al bajar de 512.357 a 496.793, lo que se traduce en 15.564 empresas menos en el último año y medio.

"El sector de Transporte y Almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 4.094 empleadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2025. Otros rubros también registraron caídas significativas: Servicios inmobiliarios sufrió una caída de 2.617, Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas perdió 2.387 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 1.783 y Construcción registró una reducción de 1.669 empleadores en el mismo período", remarcaron desde CEPA.

Al colocar la lupa sobre la reducción empresarial, se observa que las principales afectadas fueron las firmas de hasta 500 trabajadores (99,69%). A contramano, la cantidad de empleadores de más de 500 empleados explican sólo el 0,31% (49 casos).

Por último, las compañías de mayor tamaño fueron las que más achicaron sus plantillas: tres de cada cuatro empleos destruidos (unos 165.625 casos) corresponden a firmas con más de 500 empleados. En tanto, las empresas chicas y medianas absorbieron el resto del ajuste, con 57.912 puestos menos, lo que equivale al 26% de la pérdida total registrada entre noviembre de 2023 y mayo de 2025.

MFN / Gi