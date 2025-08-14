Desde que asumió Javier Milei cerraron más de 15 mil empresas

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 bajaron la persiana 15.564 empresas en la Argentina. El 99,7% son PyMEs de menos de 50 trabajadores. En el estudio de "QR!", el periodista económico Guido Bambini analizó el dato —publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo— en un contexto económico caracterizado por el encarecimiento del crédito y la caída del consumo, factores que dificultan proyectar una recuperación de la actividad.

Bambini se explayó sobre las razones detrás de la suba de las tasas de interés nominales anuales, que ya superan el 60%. Su correlato en términos de fondeo para pequeñas empresas representa un motor de la economía que no solo se apagó sino que comenzó a enfriarse. En la misma línea, Bambini mencionó que existe malestar en el sector bancario debido a una nueva normativa sobre encajes, comúnmente conocido como efectivo mínimo.

Bambini explicó las relaciones que existen entre mayores encajes bancarios y la política monetaria contractiva que aplica el Gobierno con el fin de secar la plaza de pesos para que no recalienten la inflación ni se vayan al dólar. "Al existir tan pocos pesos y no haber bancos que puedan prestar, todos piden dinero y las tasas suben”, resumió el periodista del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22. Luego completó diciendo que las altas tasas impactan directamente en adelantos de cuentas corrientes y financiamiento a corto plazo, recursos importantes para las pequeñas y medianas empresas que necesitan liquidez inmediata.

La crisis de las pymes ya golpea a las grandes empresas, que ven en el enfriamiento de la economía un “efecto buscado”

“Con estas condiciones se rompen cadenas de pago”, señaló Bambini, quien alertó que los préstamos ya cayeron un 4% en términos reales, y que todo indica que en agosto se repetirá la tendencia. “¿Cómo hacer para recuperar las empresas que han cerrado?”, fue el interrogante que quedó flotando en el aire, dejando abierta una incógnita de peso para el futuro de la economía argentina, donde las PyMEs constituyen la principal fuente de empleo privado.

BR / FPT