Continúa la situación crítica para la industria: “En Argentina cierran 40 PyMEs por día, ya son 15.000 las empresas cerradas”

El presidente de ENAC, Leonardo Bilanski, analizó para Canal E la grave situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas en el contexto de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno. “En Argentina cierran 40 PyMEs por día, por día hábil, ya son 15.000 las empresas cerradas”, afirmó.

Según explicó Leonardo Bilanski, “la recesión que provoca Luis Caputo para estabilizar el tipo de cambio y la macroeconomía enfría la demanda del mercado interno”. Luego, manifestó que si bien “el 54% de las PyMEs tiene ventas razonables”, en la industria “la capacidad industrial utilizada es 53%, cuando en el gobierno de Alberto Fernández fue del 63%”, y “una de cada cuatro industrias está despidiendo trabajadores”.

Indignación por la apertura de importaciones

También criticó que, “este Gobierno no está discriminando” entre productos que no se fabrican en el país y aquellos que sí. “Está bien que se abran las importaciones de los productos que en Argentina no se fabrican, pero está mal que se abra de los productos que sí se fabrican”, señaló.

Asimismo, Bilanski planteó que el impacto sobre la competencia es claro: “Una camisa de vestir para hombres sale en China 5 dólares y acá sale 15 dólares de costo industrial, no hay ninguna posibilidad de competir”. Con la apertura indiscriminada, “todo lo que fabrican camisas tienen que correrse de ese sector, tienen que cerrar”.

Las PyMEs y su inclinación hacia la importación

Según desarrolló, “el industrial se está convirtiendo a ser importador también, acelerando el proceso de destrucción del entramado productivo nacional”, y “nada bueno va a salir de esta política”.

Sobre el vínculo con las autoridades, el presidente de ENAC recordó: “Advertimos con 150 empresarios frente a la Casa Rosada que cerraron 10.000 PyMEs en la gestión de Milei y ya son 15.000 las empresas cerradas”. La respuesta oficial, denunció, fue “cerrar la Secretaría PYME, cerrar la Secretaría de Industria y dejar sin las áreas vitales para el entramado productivo del mercado interno operativas”.