Un día después de que el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobara en general el proyecto que habilita la reelección indefinida de legisladores, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, cuestionó la decisión y afirmó que "hay una casta muy fuerte".

"Es parte de la vieja política que quiere dejarse atrás. Hay una casta muy fuerte en la Legislatura Bonaerense", expresó Francos en declaraciones a radio La Red. Además, calificó la medida como “un paso atrás”.

El funcionario hizo referencia a la normativa aprobada durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que limitaba a dos mandatos consecutivos a senadores y diputados provinciales. En ese sentido, señaló: "Había sido una buena norma limitar los periodos de los legisladores para evitar la perpetuación en los órganos legislativos".

Francos también advirtió sobre una supuesta contradicción con respecto al alcance del proyecto. “Pareciera que no tiene mucho sentido que los legisladores se saquen una ley para perpetuarse y por otro lado le nieguen a los intendentes a que sean reelectos más de dos periodos. Hay cierta incongruencia”, afirmó, ya que la iniciativa no contempla a los jefes comunales.

Las declaraciones del jefe de Gabinete se produjeron menos de un día después de que el Senado provincial aprobara la posibilidad de reelección indefinida para legisladores, concejales y consejeros escolares en territorio bonaerense.

Cómo fue la votación por la reelección indefinida en el Senado bonaerense

Con un resultado de 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención, la definición quedó en manos de la vicegobernadora Verónica Magario, quien emitió el voto decisivo para otorgar media sanción al proyecto. Ahora, el texto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados provincial para su sanción definitiva.

En ese contexto, Francos también apuntó contra la situación interna en la Legislatura bonaerense. “Están por resolverse varios casos como el de (Julio) 'Chocolate' Rigau y todos esos que tienen tanto que ver. Creo que ese es el motivo por el que están buscando tanto estos cargos”, expresó.

“El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso de 'Chocolate' Rigau, que es la enorme cantidad de empleados que tiene la legislatura, la enorme cantidad de contratos que tiene cada legislador en cualquiera de las cámaras, cómo se pagan los votos. Hay muchísimos temas para analizar y lamentablemente la Justicia no termina de analizarlo”, agregó.

En la Legislatura bonaerense se aprobó la reelección indefinida de su integrantes.

El Senado bonaerense aprobó en general la modificación del artículo 13 bis de la Ley 5109, que habilita la reelección indefinida de senadores y diputados provinciales. La votación resultó empatada en primera instancia y fue definida por la vicegobernadora Verónica Magario, quien preside la Cámara.

Los intendentes no fueron incluidos en esta reforma, luego de una sesión que tuvo un debate extenso y fue interrumpida por un cuarto intermedio de casi cuatro horas.

El autor del proyecto es el senador Luis Vivona, alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner. En paralelo, la senadora Ayelén Durán, cercana al gobernador Axel Kicillof, impulsó una iniciativa que sí contemplaba a los intendentes.

La reforma debatida se enmarca en un entendimiento político entre el gobierno provincial y algunos jefes comunales, que no pueden ser reelectos si no se modifica la legislación vigente, establecida durante el mandato de Vidal. El oficialismo logró reunir el quórum con la presencia de 26 senadores en el recinto y uno conectado de forma remota. El Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, no acompañó el proyecto.

