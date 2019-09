Moreno: "Ni el candidato de la oposición ni el Presidente tienen dimensión de lo que está pasando"

por Anabella Gonzalez

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner, habló sobre la situación económica actual, y consideró que estamos ante una “supercrisis”, en la que se asiste a la posibilidad de "un no abastecimiento del mercado". Si bien aclara que se trata de un proceso "por ahora incipiente y focalizado", sostiene que las empresas no tienen señales claras de precios, lo que desorienta las decisiones de producción y comercialización de bienes y servicios.

Ante la consulta de PERFIL, Moreno explica que existe esa posibilidad "porque no hay precios". "No solo no hay precios de verdad, sino que no hay. Lo peor que puede pasar en una economía es que no haya señales de precios, no sólo de dólar, sino de ningún producto. No hay valor de precios de insumos, ni de mercaderías terminadas", señala a este medio.

"Cuando no tenés ninguna relación de precios, lo que viene es la parálisis, ese es mi temor. Esto es una supercrisis. Estamos en una situación crítica, y me parece que ni el candidato de la oposición ni el Presidente están tomando real dimensión de lo que está aconteciendo”, apunta el exfuncionario.

El economista y consultor recupera además la idea, tal como señala en su columna de BAE de este lunes 16 de septiembre, que "según estimaciones privadas, el stock promedio en 'la alacena de la familia argentina' sólo es suficiente para satisfacer el consumo de un día y medio". El artículo lo firma además junto a Claudio Comari y Norberto Itzcovich, con quienes lleva adelante desde hace cuatro años la consultora MYM Asociados. Itzcovich fue, en 2009, designado Director Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio del INDEC durante su intervención.

Para Moreno, la crisis actual, a la que califica de “supercrisis”, se diferencia de la del 2001 porque en ese momento "solo había un déficit muy grande en el sector externo”. "Ahora tenés sector externo y sector fiscal, las dos cosas. Por eso es una supercrisis", explica a este portal. "Hay que hacer una propuesta de pagos antes de entrar en default. Es un desastre. Estamos en cesación de pagos: si no la resolvemos pronto, vamos a entrar en default, ¿y cómo seguimos?", plantea el ex funcionario kirchnerista.

Sobre las medidas posibles, opina que tiene que haber una suerte de acuerdo político para los próximos meses."Tiene que venir un gobierno de transición, o un gabinete de transición entre peronistas y radicales, y que ajusten la macroeconomía para entregarle al presidente que viene un camino razonablemente transitable, como hizo (Eduardo) Duhalde con (Néstor) Kirchner. Buscar el equilibrio macroeconómico", propone.

El presidente Mauricio Macri, dice el economista, "no tiene ningún incentivo para ordenar la macroeconomía". Y agrega: “Y el presidente que venga es muy difícil que con una mochila llena de votos la primera decisión que tenga que tomar sea para ordenar la macroeconomía. Son decisiones muy complejas”, advierte sobre la posibilidad de una presidencia del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

En palabras de Moreno, además, las medidas de control de cambio que tomó semanas atrás el gobierno "son tonterías". “El propio mercado lo está contestando. Son tonterías”. Moreno dice que no van a generar impacto alguno y que, por el contrario, “están empeorando las cosas”. “Este fue un gobierno de ignorantes y vagos. Es la peor combinación. Y termina con medidas totalmente ridículas”.

Frente al escenario económico en medio de un proceso electoral, Moreno considera que “no hay dudas” que hay una inestabilidad política que no contribuye a la situación económica. “Cuando la economía sale de su carril, la cosa se pone muy compleja”, resume. Consultado por si recibió algún llamado desde el Frente de Todos o tuvo un acercamiento con Alberto Fernández luego de que diera de baja su precandidatura a la presidencia para las PASO, niega toda posibilidad. "No me lo pidieron, tampoco me interesa", afirma, y dice que seguirá con el mayoreo de ferretería que tiene "hace 40 años", y la consultora en economía.

