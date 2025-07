Habló Eva Mieri tras su excarcelación: "Fue un show grotesco, un armado político, judicial y mediático"

Eva Mieri aún está masticando lo que atravesó en los últimos 12 días en que estuvo presa en el penal de máxima seguridad de Ezeiza sin saber fehacientemente, hasta este viernes, de qué se la acusa. La concejal kirchnerista de Quilmes relata que la causa sigue bajo secreto de sumario y que sólo por los medios de comunicación puede intuir que su detención habría tenido que ver con el escrache con excremento en la casa del diputado libertario Luis Espert.

Para Mieri, su detención y la de los otros cuatro militantes que también fueron excarcelados, fue estrictamente política. “Lo que no pudieron hacer con Cristina (Fernández de Kirchner), que era humillarla y llevarla esposada para hacer un show televisivo, lo hicieron con nosotras”, explica en una entrevista radial con Futurock, donde también señaló que fue sometida a tratos degradantes.

“Esto es una persecución política, judicial y mediática”, asegura. La concejal señala que, al igual que a Alexia Abaigar, la filmaron varias veces en el momento de su detención como si fuera un set de película, pero que ella lo hizo con la “cabeza bien en alto” porque “no tiene vergüenza de lo que representa", ya que "no es ninguna asesina, ni criminal”.

“Fue todo violento. Primero con los tres allanamientos en simultáneos, como si estuvieran buscando a un asesino serial o a un narcotraficante”, detalla Mieri. La Policía, bajo orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, allanó su casa, la de su hermano y la de su madre a la mañana temprano cuando se levantaba para ir a trabajar a la Municipalidad. Desde ese momento, comenzó lo que describe como un “calvario” que se extendió por casi dos semanas.

"Todo fue un show grotesco, un armado político, judicial y mediático. Todo el tiempo sentí que yo era como un trofeo de guerra”, afirma. Sin embargo, aclara que el peor momento lo vivió después de la declaración en el juzgado de San Isidro, cuando la llevaron a Talcahuano para el ingreso a Ezeiza. En esa sede, relata que la hicieron desnudar ante personal masculino, tres veces, para el control médico. Además, indica que cuando solicitó un baño porque estaba menstruando, los agentes se le rieron y la hicieron pasar a una letrina sin puerta.

“Me hicieron varios controles médicos, que consisten en hacerte pasar por cubículos para que te desnudes: sácate toda la ropa, date vuelta, mostrame acá, mostrame allá... no había solo personal femenino, también masculino, entiendo esto no debería ser así. Todo con maltrato: guardá todo, rápido, sácate, meté la ropa, poné…En un momento, pedí para ir al baño porque estaba menstruando y se rieron burlonamente, me llevaron a algo que no se parecía mucho a un baño, era una letrina, sin puerta, asqueroso, o sea, un nivel de humillación muy alto”, explica en diálogo con Página12.

El momento del viaje hacia la penitenciaría también lo vivió como algo doloroso. Mieri relata que la esposaron con las manos hacia atrás, lo que dificultó que pudiera cargar el bolso con frazadas que le había alcanzado su familia que la esperaba en la vereda. “No había forma de que yo pudiera alzar un bolso con las esposas puestas hacia atrás. Se rieron y me dijeron sí, dale, agárralo, tomá el lazo. Y me ponen la correa del bolso entre las dos manos, atrás. Así me lo hicieron arrastrar hasta el camión que me iba a trasladar, un trayecto como de una cuadra, arrastrando mis cosas y apurándome el paso: dale, dale, dale. Me genera mucho dolor repasar todo esto”, detalla.

La funcionaria compara su detención con la que atravesaron los manifestantes que fueron detenidos en los incidentes de la Ley Bases, pero también la vincula a su identidad política. “Pareciera que ser militante peronista, feminista y kirchnerista es asociado a la palabra terrorismo. Terrorismo que ellos necesitan para tapar el desastre económico que están llevando adelante”, agrega.

Quién es Eva Mieri

Mieri se describe a sí misma como “hija de los '90”. La concejal proviene de una familia humilde de Quilmes, de ambos padres peronistas. Su madre trabajaba cama adentro de lunes a viernes, y su padre padecía una discapacidad cuando ella, siendo muy joven, regresó a su casa, con dos hijos chiquitos, luego de convivir con una pareja que ejercía sobre ella violencia de género. En ese momento, el país recién se estaba recuperando de la crisis de 2001.

"Yo viví violencia de género cuando era muy piba y pensé que nunca más iba a pasar por algo como esto”, señala en referencia a la experiencia que vivió en la detención. “Vengo de una barriada popular, mi vieja laburaba cama adentro, mi papá todavía no se había podido jubilar y yo tuve que volver a mi casa con 19 años, sin un mango y con dos pibes bajo el brazo. Era 2004, la pasamos fea".

"Algunos años después, cuando vi que la Asignación Universal por Hijo era un derecho fundamental, sobre todo para las madres que maternábamos en soledad, me di cuenta que la política era y es una herramienta de transformación social. Y me volqué de lleno a la militancia, sobre todo a la militancia feminista, porque mi objetivo en la vida es que ninguna otra mujer pase lo que yo viví”, manifiesta.

Cuando sus hijos fueron un poco más grandes comenzó a estudiar en la Universidad Nacional de Quilmes y se acercó a militar en La Cámpora. A partir de ese momento, comenzó un recorrido que la llevó a acercarse a Mayra Mendoza y hoy es presidente del bloque del peronismo en el Consejo Deliberante.



