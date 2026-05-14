El Poder Ejecutivo Nacional oficializó una nueva prórroga de la emergencia en el Sistema Penitenciario Federal por un período de dos años. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la situación crítica de saturación que atraviesan las cárceles del país, donde la infraestructura disponible fue superada y llega a un 106%, por la cantidad de internos. Mientras, miles esperan una plaza.

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Cárceles al 106% y demanda contenida

La Resolución 439/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fundamenta la extensión en datos alarmantes: el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja actualmente a 12.248 personas, lo que representa un excedente del 6% sobre la capacidad operativa máxima, estipulada en 10.932 plazas.

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El informe técnico que acompaña la normativa revela una presión constante sobre el sistema carcelario. Entre finales de 2023 y marzo de 2026, se registró el ingreso de más de 15.000 nuevos detenidos. Sin embargo, el dato más preocupante para la cartera de Seguridad es la "demanda contenida": hoy existen 5.073 personas bajo arresto que permanecen en dependencias transitorias aguardando una vacante para ser trasladadas a unidades penitenciarias federales.

En cuanto a la situación procesal de los alojados, el SPF detalló que el 61,83% de la población cuenta con condena firme, mientras que el 38,17% restante permanece bajo proceso judicial sin una sentencia definitiva.

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El impacto de las causas ordinarias de CABA en el sistema federal

Un punto clave que el Gobierno subrayó para explicar el colapso es la demora en el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta falta de autonomía jurisdiccional completa obliga al Servicio Penitenciario Federal a custodiar a detenidos que no pertenecen estrictamente al fuero federal.

Actualmente, el SPF debe alojar a 5.983 internos vinculados a causas ordinarias porteñas. Esta cifra equivale a casi la mitad del total de la población carcelaria federal, lo que agrava la falta de plazas para delitos complejos y de jurisdicción nacional.

LT