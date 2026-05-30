Hiperactivo, el Presidente busca dejar atrás las internas y la parálisis de la gestión

El presidente Javier Milei mostró ayer viernes hiperactividad, con la realización de múltiples reuniones en la Casa Rosada. De esa manera, el jefe de Estado buscó dejar atrás de manera definitiva la parálisis que sufrió el Gobierno producto de las internas y los escándalos de presunta corrupción que involucran a funcionarios de primera línea del Gobierno nacional.

El jefe de Estado encabezó cinco reuniones. La primera, fue con el filántropo británico Maurice Ostro. Se trata de reconocido empresario, gemólogo, famoso internacionalmente por administrar el negocio de piedras preciosas que posee el topacio azul tallado más grande del mundo (la Gema Ostro, exhibida en préstamo permanente en el Museo de Historia Natural de Londres).

Luego el Presidente mantuvo un encuentro con el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Pero esta vez, la reunión fue telefónica.

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Pero el punto más importante de la agenda que desplegó Milei durante la mañana y el mediodía de ayer fue primero el encuentro con una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos integrada por Mario Díaz-Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Charles “Chuck” Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte (ver página 2).

En el encuentro que se desarrolló en uno de los salones del primer piso de la Casa de Gobierno también estuvo presente el embajador norteamericano, Peter Lameles. Del encuentro además participó además el canciller argentino, Pablo Quirno.

Dentro de la delegación norteamericana también se encontraban presentes el médico tratante del Congreso y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brian Monahan; la directora de Personal NSRP, Susan Adams; y la directora de Personal por la Minoría NSRP, Erin Kolodjeski.

La reunión, que contó con la presencia de Lamelas, amigo y embajador de Trump, fue la antesala de lo que sería un importante anuncio en materia de inversiones y de salud. Se trata en concreto de U$S 8000 millones que serán “promovidos” por Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), para que los laboratorios norteamericanos desarrollen investigaciones científicas y médicas en el país.

El anuncio no pasó desapercibido tratándose de la fuerte disputa que los laboratorios internacionales mantienen con las empresas farmacéuticas locales nucleadas en CILFA, por las patentes y el canon de desarrollo de las drogas que se ve reflejada en la demora en el tratamiento del “Tratado de Patentes” en la Cámara de Diputados.

Luego de reunirse con los representantes del Parlamento norteamericano, el Presidente mantuvo un encuentro en su despacho con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con altos directivos de empresas nucleadas en CAEMe.

Estuvieron el gerente general de Merck & Co., Carlos Annes; la gerente general de Roche, María Pía Orihuela; la gerente general de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el gerente general de Novartis, Francisco García.

La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) emitió un comunicado destacando el “fortalecimiento de una amplia cadena de valor integrada por profesionales de la salud, centros de investigación, laboratorios, proveedores tecnológicos y servicios especializados”.

También se hicieron presentes en la Casa de Gobierno el gerente general de GlaxoSmithKline, Maximiliano Gutiérrez; la gerente general de Sanofi, Carolina López Camelo; y la gerente general de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

Por último, el presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano también estuvo presente.

En la última reunión que desplegó Milei, se reunió con funcionarios del Gobierno de Trump. Más puntualmente con el rabino Yehuda Kaploun, con Jacob Daniel Ashendof y con Haydee Rojas. Kaploun se desempaña con rango de embajador y trabaja como Enviado Especial de los EE.UU. para el monitoreo y lucha contra el antisemitismo.

A su vez, Ashendof y Rojas integran la comitiva diplomática norteamericana encargada de abordar las agendas globales de derechos humanos y la prevención de crímenes de odio.