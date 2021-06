Larreta-Angelici, una foto que generó intrigas en Juntos por el Cambio

Son momentos de múltiples reuniones en Juntos por el Cambio, tanto públicas como privadas. Algunas pasan desapercibidas, otras son tomadas como una formalidad; unas confirman las afinidades ya conocidas, y otras despiertan todo tipo de interrogantes e intrigas. Es lo que pasó este martes por la tarde cuando empezó a circular una foto de un encuentro entre Horacio Rodríguez Larreta y Daniel “Tano” Angelici. Las definiciones en la provincia de Buenos Aires quedaron en el centro de la escena.

El lugar elegido fue la tradicional confitería Tabac, en avenida Del Libertador y Coronel Díaz. Primero llegó el ex presidente de Boca Juniors, una figura que ya llamó la atención de otros comensales. Al rato, cayó el jefe de Gobierno porteño, enfrascado en una intensa negociación con los sectores más duros del PRO por el armado de las listas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia.

La foto no pasó desapercibida en las filas del partido, ya que se trata de un encuentro entre dos dirigentes que, supuestamente, están en sectores distintos de la disputa interna. Larreta entre los moderados y Angelici con los duros. Incluso, hay quienes dicen que la relación entre ellos, con altibajos, no atraviesa el mejor momento, algo que desmienten desde ambos entornos. Incluso, cerca de Larreta describieron el encuentro como uno más de los que suele tener. “Se ve con el Tano cada tanto, como lo hace con muchas otras personas”, explican.

De hecho, Larreta es habitué del café Tabac, lugar que elige para muchas reuniones políticas. Por lo menos las que pueden ser en público o incluso convengan que lo sean para dar un mensaje político. ¿Cuál es el mensaje que se quiso dar en este caso?, es la pregunta que hacían muchos a medida que iban viendo las fotos.

Angelici viene trabajando en sintonía con Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires. De hecho se juntaron el viernes, y el intendente de Vicente López, según supo PERFIL de dos fuentes distintas, estaba al tanto de la reunión con Larreta. Claro, nadie quiere aparecer debilitado. En el armado de Macri, además hay intendentes cercanos a Angelici, como Javier Martínez, de Pergamino.

Las reuniones prometían seguir, y no se descartaba que en estas horas se concrete una entre Diego Santilli y Angelici. “Al Colo no le conviene ser candidato”, razona un dirigente al tanto de las conversaciones. Y detalla: “Va a tener más fuerza para instalarse como candidato a gobernador si se queda como vicejefe porteño durante dos años. En Diputados va a perder presencia”. “Y además las explicaciones de porqué María Eugenia (Vidal) se fue de la Provincia las va a tener que dar él, y convencer a la gente de que no va a hacer lo mismo”, agrega.

Todos buscan llevar agua para su molino. Café de por medio en Tabac, ¿Larreta lo quiso convencer a Angelici de que le quite su apoyo a Jorge Macri o, por el contrario, el binguero fue a plantearle la necesidad de que baje a Santilli y se negocie una lista de unidad con Facundo Manes a la cabeza? Final abierto.

Mientras tanto, crece la expectativa de que las definiciones se tomen en conjunto entre Ciudad y Provincia. En el territorio porteño Angelici está trabajando activamente dentro del radicalismo. A diferencia de lo que pasa en Provincia, en la Ciudad no está impulsando al espacio de Patricia Bullrich, sino que se muestra alineado con la UCR que lideran Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti.

Hace ya varios años, ¿por estímulo de Larreta? Angelici volvió al partido donde dio los primeros pasos en política. Allí, por ejemplo, Martín Ocampo es el vicepresidente de la UCR porteña, desde donde impulsan la figura de Lousteau para jefe de Gobierno en 2023. ¿También a Manes ahora? Por ahora están con Jorge Macri, aunque el Tano, al igual que el intendente de Vicente López, dice que no vería con malos ojos que el neurólogo sea quien encabece.

¿La titular del PRO cedería su pretensión de encabezar la lista si hay un acuerdo general y Larreta baja a Santilli? Por ahora, todos niegan. E incluso en Uspallata dan por hecho que “el Colo” será candidato. Jorge Macri responde que de ser así él también competirá en las PASO.

Siguen las reuniones, aunque por ahora sin definiciones. Aunque cada vez se instala con más fuerza la versión de que más temprano que tarde los diferentes bandos del PRO van a llegar a un acuerdo y no definirán sus diferencias en las PASO.

