Horacio Rodríguez Larreta: “Si la Corte Suprema hace que nos devuelvan la plata, bajo los impuestos"

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta prometió que bajará los impuestos si la Corte Suprema de Justicia decide devolverle a la Ciudad de Buenos Aires la coparticipación que el gobierno nacional decidió traspasarle a la provincia de Buenos Aires en 2020. También criticó al oficialismo y habló sobre una antigua promesa del macrismo de construir 10 mil kilómetros de subte por año.

Una de las imágenes del 2020 fue la relación de cercanía que tejieron el presidente Alberto Fernández y Rodríguez Larreta en el comienzo de la pandemia. Durante semanas ambos mandatarios se mostraron juntos, dieron anuncios y estuvieron en contacto permanente. Pero un hecho dinamitó el puente entre ambos: la quita de parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para traspasarlo a la provincia de Buenos Aires, argumentando que esos puntos habían sido ganados por el ejecutivo porteño durante los cuatro años de Cambiemos en la Casa Rosada.

En diálogo con Radio Rivadavia, el alcalde porteño recibió varias preguntas de vecinos y oyentes que lo consultaron sobre diversas inquietudes. Entre ellas figuraba la suba de impuestos. “Nosotros adherimos a la baja de impuestos del pacto fiscal de 2017, que en cinco años bajaba sobre todo Ingresos Brutos y Sellos; bajamos el primero y segundo año, cumplimos pero ocurrió un guadañazo y nos sacaron la coparticipación”, justificó el Jefe de Gobierno.

Luego de expresar que la decisión de Alberto Fernández debía compensarse de alguna manera, realizó su promesa y manifestó que “si la Corte Suprema hace que nos devuelvan la plata, al minuto bajo los impuestos que subimos y no se sube ningún impuesto más en la Ciudad de Buenos Aires".

También se quejó de que no le adelantaran la decisión de quitarle puntos de coparticipación. “Fueron 70 mil millones de pesos y me avisaron un minuto antes”, reclamó. Y cuestionó al Presidente porque supo “de un día para el otro lo de la coparticipación y un día antes de que nos obligaban a cerrar las escuelas” y “obviamente nos peleamos porque yo no pensaba hacerle caso en una cosa tan crítica como esa”.

Por otro lado, detalló de qué manera buscaron equilibrar las cuentas. “La mitad de eso se financió bajando el gasto en la Ciudad; prácticamente hoy no hay obras grandes, fue para equilibrar las cuentas y que no todo sea aumento de impuestos”, sostuvo.

Las promesas de Macri

Ante otra pregunta de oyentes mediante llamada telefónica, Rodríguez fue consultado sobre una promesa que Mauricio Macri realizó cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde había asegurado que durante su mandato se iban a construir 10 mil kilómetros de subte por año. Con cintura discursiva, el alcalde manifestó que “la prioridad era seguir construyendo la línea H” durante su gestión y subrayó que “hay más subtes con aire acondicionado, aumentó la frecuencia, y mejoró el servicio”.

Luego se sinceró expresando que el ejecutivo no tiene plata para construir nuevas líneas. “Con el riesgo país que tenemos yo no puedo tomar un crédito a 30 años por esa tasa de interés”, argumentó. Y manifestó que hoy la Ciudad no tiene crédito para préstamos y que cuando lo tenía, las tasas de interés eran exorbitantes: "No podía endeudar la Ciudad”, subrayó.

Control de precios y críticas al gobierno

Finalmente, Rodríguez Larreta apuntó contra el oficialismo y criticó la medida de retrotraer los precios de más de 1.000 productos al 1 de octubre que tomó el secretario de Comercio, Roberto Feletti. De acuerdo al jefe de Gobierno porteño, la medida no funcionó en Argentina y habló de “promover la competencia para bajar precios”. También cuestionó la medida del sucesor de Paula Español: “A la inflación no la vamos a bajar con controles de precios compulsivos”.

Luego volvió a echar por tierra cualquier posibilidad de acuerdo con el gobierno nacional y cuestionó a Alberto Fernández porque “cada vez que habla, el Presidente cuestiona a la oposición y le echa la culpa a alguien mas, a Macri, a otro, siempre la culpa la tiene el otro”.

GI/ff