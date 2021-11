Larreta ve "muy difícil" acordar con el FMI porque no hay un plan económico que mostrar

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resaltó la necesidad de un acuerdo general de largo plazo para controlar la inflación y respecto del préstamo del FMI, sostuvo que es "muy difícil" que el presidente Alberto Fernández llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque no hay un plan económico. Además, defendió a Mauricio Macri que “tuvo que endeudarse por el déficit que heredó de Cristina Kirchner”.

“Hay que negociar pero lo que no podés plantear en una cosa aislada. Hay que enmarcar este préstamo dentro de un plan económico a mediano plazo. Yo creo que para conseguir mejores condiciones de plazo y de tasa, que de eso se trata, tenemos que mostrar para dónde vamos, tenemos que mostrar que si hacemos estas cosas vamos a poder crecer. Y en la medida que podamos crecer, vamos a poder pagar. Pero hay que explicarlo”, manifestó el mandatario en diálogo con CNN Redacción.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán con Kristalina Georgieva en reunión para lograr un acuerdo con el FMI.

También defendió al exmandatario y afirmó que el préstamo en sí no es ni bueno ni malo. Aseguró que el problema no es el préstamo sino que es anterior. “Cuando asume Mauricio Macri había 6 o 7 puntos de déficit. Y para el financiamiento de ese déficit tenés que tomar un préstamo, sea ese, sea el otro o cualquiera. Además, dos terceras partes de ese préstamo fueron para pagar el vencimiento de préstamos que había tomado el gobierno anterior. Entonces no es el préstamo el problema sino por qué llegamos a esa situación de un déficit tan grande”, explicó Larreta al ser repreguntado por la política económica implementada.

En esta línea, también se refirió a la inflación alta y dijo que no es un problema de ahora o del gobierno anterior sino desde hace 70 años, y volvió a insistir en la necesidad de tener un plan económico. En más, el Jefe de Gobierno redobló la apuesta y señaló que hay que promover un acuerdo político más amplio que se mantenga en el tiempo independientemente del frente político que este en el poder.

Larreta defendió a Mauricio Macri y sostuvo que “tuvo que endeudarse por el déficit que heredó de Cristina Kirchner”.

Al ser consultado por si contexto estaba dado para generar un político hoy, respondió: “Claramente yo no soy de los que constantemente se pelean, cuando he tenido que colaborar trabajé con el Gobierno Nacional en coordinación por el tema del Covid. Hoy yo no veo ninguna voluntad por parte del oficialismo para lograr un acuerdo. El ministro de Economía llegó a decir que éramos anti argentinos, esas cosas que no se escuchaban hace micho en nuestro país. La candidata Tolosa dijo que estábamos buscando un golpe blando”.

Pronóstico positivo para las elecciones

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal recorriendo Ciudad de Buenos Aires.

De cara a las Elecciones Generales de medio término que se realizaran el próximo 14 de noviembre se mostró seguro en cuanto los resultados que obtendrán y expresó que no ve razones para que la gente cambie el voto. “La gente votó porque está harta de la inseguridad, porque no quiere más escuelas cerradas como hubo en muchas partes del país, porque no se genera trabajo, porque no hay inversión, porque no hay trabajo genuino en la Argentina. Y eso no cambió, son cuestiones muy estructurales”, señaló Larreta.

Y agregó, “con unos votos más a María Eugenia Vidal podemos tener un diputado más. Puede entrar Sandra Pitta en lugar de Heller. Sandra Pitta es investigadora del Conicet, que es un ejemplo, una mujer formada de primera. Que entre en vez de Heller, que es uno de los símbolos del kirchnerismo puede inclinar la balanza y hacer que tengamos mayoría en el Congreso para definitivamente ponerle freno al kirchnerismo”.

Sobre su posible candidatura como presidente, aseguró que no piensa en el 2023, y que está enfocado en 2021 y en su responsabilidad en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

bf / ds