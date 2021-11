Hotesur y Los Sauces: la fiscalía pide rechazar el sobreseimiento de Cristina Kirchner

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5, Diego Velasco, pidió este miércoles rechazar un pedido de sobreseimiento realizado por la defensa de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, acusada por lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces.

Con la entrega del dictamen, los jueces Adriana Pallioti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg deberán resolver el planteo hecho por Carlos Beraldi, abogado que defiende a la expresidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Memorándum con Irán: la DAIA apeló el sobreseimiento a Cristina Kirchner

En sus argumentos, el letrado señaló que no hubo delito de lavado porque los alquileres no se ocultaron, y tampoco existió una asociación ilícita. "Teniendo en cuenta la perfecta trazabilidad de todo el dinero que fue recibido en las cuentas de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., se advierte que en los pagos cuestionados no solo intervienen las entidades bancarias en las que estas sociedades registraban sus cuentas, sino también los bancos con los cuales operaban las empresas locatarias", señalaron fuentes judiciales.

En ese sentido, Beraldi reclamó el cierre de las causas sin juicio oral y los sobreseimientos por "inexistencia de delito" y por tratarse de "una acusación injusta", según consideró, al igual que lo planteado por los abogados de los también procesados Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia.

Por su parte, la Fiscalía dijo que hay "prueba por producir" y destacó que "hay peritajes en marcha", uno de los cuales lo lleva adelante la Corte Suprema de Justicia, además de un pedido de informe a la Municipalidad de Río Gallegos (solicitado hace dos años). En ese sentido, pidió al tribunal que fije la fecha de juicio, que se encuentra demorado.

Las causas fueron unificadas en mayo de 2019 por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal cuando llegaron a la etapa de juicio oral. En ambas, se investigaron presuntos hechos de lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras y propiedades pertenecientes a esas sociedades, en las cuales también están procesados los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza.

