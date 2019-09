Hugo Moyano: "Estas medidas van profundizando más la crisis"

A raíz de las medidas económicas implementadas por el Gobierno después de la derrota electoral, el líder camionero Hugo Moyano aseguró que "van profundizando más la crisis" y aclaró que no le "sorprende" que pongan en marcha el cepo cambiario, una herramienta utilizada por el kirhcnerismo para frenar el valor del dólar. "No tienen capacidad para estar frente de un país", dijo.

"Va a ser contundente la victoria del peronismo (en las elecciones de octubre), no me cabe ninguna duda", vaticinó Moyano en diálogo con Radio 10, en referencia a el resultado de las PASO y la crisis económica que atraviesa el país. Consultado por el cepo cambiario expresó: "A nosotros no nos puede sorprender. Primero la situación desgraciada que viven millones de argentinos y ahora llegó la incapacidad de un Gobierno que demuestra que no tiene capacidad para estar al frente de un país".

Se trata del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri este domingo 1 de septiembre, que pone límites a la compra de divisa extranjera. Las grandes empresas se verán obligadas a liquidar los dólares de las exportaciones y para el giro de utilidades habrá que pedir autorización previa. También habrá que pedir autorización para comprar dólares para viajar. La medida entra en vigencia desde hoy y hasta el 31 de diciembre.

El decreto sostiene que se toman medidas "transitorias y urgentes para regular con mayor intensidad el régimen de cambios y fortalecer el normal funcionamiento de la economía", y que le objetivo es "reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real".

"Hace tiempo lo decimos y la gente lo demostró el 11 de agosto cuando dijo 'basta'. Estas medidas van profundizando más la crisis. Uno trata de esforzar la imaginanción pero no sé cómo va a terminar si esto sigue así", agregó. Sobre la posibilidad de organizar un paro nacional, Moyano lo descartó porque "no vale la pena" ya que "son las provocaciones que busca el Gobierno para victimizarse y decir que no lo dejamos gobernar".

"Yo no creo que lo sientan mucho, como ellos nunca han pasado una necesidad como está pasando la gente, con esto queda demostrado que deciden por ellos y llevan a estos incapacaes de aplicar políticas. El Gobierno no está en condiciones de dar respuesta porque no tiene la voluntad", concluyó.

DR/MC