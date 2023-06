Inflación y FMI son las claves de junio para Sergio Massa

La semana concluye con dos caras de una misma moneda, para el equipo económico y en pleno contexto de tensión por el cierre de las alianzas, rumbo a las elecciones presidenciales.

El lunes parte a Washington una delegación técnica del gabinete para cerrar la renegociación con el FMI. Se subirán al avión el viceministro Gabriel Rubinstein, el vice del BCRA, Lisandro Cleri y el titular del Indec, Marco Lavagna. Ellos deberán conseguir la firma técnica para que el FMI no sólo le adelante los US$ 10.600 millones correspondientes a todo el 2023, sino también un adelanto extra de US$ 1.800 millones del 2024. De esa discusión dependerá mucho el oxígeno preelectoral para el oficialismo.

El otro dato que podría aportar otra brisa adicional es qué pasará con el precio de los alimentos en los próximos noventa días.

Del 7,8% de inflación oficial de mayo se desprende que los alimentos estuvieron por primera vez en el año debajo de la media mensual. Algo peculiar en relación a la marca registrada en abril. En aquel mes había arrojado 10,1% y ahora el dato fue de 5,8%. Una diferencia que metodológicamente hace ruido, pero que el Gobierno explica por el salto del dólar en los últimos días de abril, no fue tan fuerte como el ocurrido en marzo (debido entre otros factores a la fuerte intervención oficial en el mercado de bonos y de las cotizaciones financieras) y, en consecuencia, el traslado a las góndolas fue menor.

De todos modos, en los bolsillos la mayoría de los consumidores no siente esa de-saceleración. En la Secretaría de Comercio se entusiasman y creen que junio tendrá una curva aún menor de aumentos. Confían en la llegada de Precios Justos a los barrios que, aunque autorizando subas ofrece una canasta de más de cien productos con valores más accesibles. El programa comenzó este mes y muchos comerciantes denuncian que les resulta difícil el abastecimiento de esos bienes.

Algunas consultoras ya miden que el arrastre inflacionario sobre los precios de junio es menor que en el comienzo de mayo y creen que habrá menos impacto tarifario que el mes pasado. Por ejemplo, Eco Go lo ve así. Desde Libertad y Progreso proyectan para los primeros quince días de este mes un 5% acumulado de inflación en términos generales.

Restan dos semanas para concluir el mes y suele ser el tramo mensual con curva menos pronunciada, al tiempo que junio asoma generalmente como un mes estacionalmente estable. Con todo, lo que ocurra en el rubro alimentos y bebidas es crucial, porque sobre esos valores se traza la medición de pobreza e indigencia que, justamente se actualizarán entre las PASO y las elecciones generales.