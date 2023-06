CFK y Máximo se recluyeron en el sur: las candidaturas que evalúan para dar pelea

Cristina Kirchner piensa en la elección interna del 13 de agosto e insiste con que hay que mirar los pisos de los candidatos y no el techo. Máximo Kirchner le presta atención al ballottage y medita el nombre del mejor postulante para enfrentar un debate en el que la economía y un modelo de ajuste sean las consignas de la oposición. Este fin de semana, ambos terminarán de definir la estrategia del espacio que representan desde el sur. Ellos también deberán saldar las propias diferencias sobre el rumbo a seguir.

A una semana del cierre de listas, la mayor incógnita gira alrededor de la titular del Senado. Desde Santa Cruz demostró que no será prescindente y tendrá un rol clave en la competencia electoral. Pero ni en público ni en privado da nombres. En cambio, Máximo Kirchner menciona posibles postulantes al analizar los escenarios que enfrentarán durante la campaña. Para el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense “todo el juego está abierto”.

Dentro de ese debate, CFK y MK deberán definir cuál es el mejor candidato del espacio. Dan por hecho el escenario de primarias y no harán nada para que no sea así. “Todo salió tan mal estos años que era ingenuo pensar que se iba a arreglar por una reunión entre Cristina y Alberto o una mesa de negociación”, dice un importante dirigente que responde al kirchnerismo.

—¿Qué quiere Daniel Scioli?, escuchó Máximo.

Internas.

—¿Y le estamos ofreciendo algo para que se baje?

—No.

Esa fue la respuesta del diputado en plena discusión por el reglamento que Unión por la Patria presentó. Aunque Máximo y la vicepresidenta hubiesen preferido un candidato único, ahora avanzan en la estrategia de su sector para enfrentar al embajador de Brasil. “No sólo tenemos que ganar la interna, la tenemos que ganar por un amplio margen”, reconoce un dirigente K. Toda la maquinaria de la titular del Senado no puede mostrar números ajustados. “Ninguna encuesta nos marca que puede pasar eso, vamos a ganar la interna y por amplio margen”, dicen desde su entorno.

¿Con qué candidato? Máximo Kirchner vuelve a hacer silencio. Un mes atrás le pidió a los intendentes que fortalezcan la figura del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. “Nosotros recibimos la instrucción directa de potenciar a Wado”, reconoce un dirigente ante PERFIL. Pero, ni siquiera el funcionario que responde a la vice, aún sabe qué lugar le tocará ocupar.

Desde el equipo del ministro del Interior enumeran distintos argumentos que explican por qué es un buen candidato a la presidencia. “Wado es el único con margen para el crecimiento”, detallan. Toman al desconocimiento (ubicado alrededor de un 30 y 35%) es una oportunidad para aumentar la imagen positiva y convertirla en intención de voto. Aunque a un ritmo mucho menor que las exigencias electorales, aseguran que es el único dirigente del oficialismo que crece en las encuestas. No sólo eso, en la disputa por el lugar, se animan a detallar que De Pedro logra captar el electorado de Sergio Massa. “Sería capaz de absorber prácticamente todo el electorado que votaría por el ministro de Economía. Según explican, el 91,9% de los que votarían por el tigrense, tienen una imagen positiva del ministro del Interior. Y rematan: “Wado y Milei son las únicas novedades en esta campaña, en una sociedad demandando un cambio”.

Esto también lo evaluarán este fin de semana Cristina Kirchner y su hijo. El diputado nacional no quiere ser la única voz que cree que Axel Kicillof es la mejor opción para la competencia electoral. “Llamá al azar a cualquier intendente y vas a ver qué te dice”, desafían en su entorno. “Hoy la interna es entre Kicillof y Scioli”, dijo un jefe comunal cuando este medio consultó.

El gobernador bonaerense quiere ir por la reelección y asegura que hasta ahora, nadie le planteó que debe dejar la Provincia para convertirse en el principal candidato del espacio. “Sigue sin sonar el teléfono por lo que seguimos gestionando”, ironizaron este viernes desde su entorno. Kicillof aceptará la estrategia que la vicepresidenta defina, pero no acepta a Máximo Kirchner como un interlocutor válido. El diputado nacional y el gobernador bonaerense no tienen diálogo.

“Máximo está peleado con Alberto, está peleado con Axel. No puede también pelearse con Massa”, acepta un dirigente de diálogo directo con el diputado. Pero el diputado no cree que el ministro de Economía pueda ser el candidato del espacio. Primero, porque admitiría que el kirchnerismo no tiene dirigencia propia para pelear una elección nacional (no la tuvo en 2015 y tampoco en 2019) y segundo, porque vuelve a mirar el posible ballottage: el debate será económico y el ministro de la inflación récord no puede darlo. Sin embargo, el tigrense insiste.

Máximo se ocupó hasta acá de generar las mejores condiciones para una interna que a una semana de la presentación de candidatos parece inevitable. Cedió pero no regalará nada. Incluso, acordó con los intendentes bonaerenses ir colgados de una sola boleta. ¿Cómo lo hizo? Se aseguró que la discusión por el piso y los lugares de los ingresos de concejales sea aún más alta que la disputa que se dio por el reglamento de los diputados y senadores nacionales.

Para integrar la boleta de representantes de la Cámara baja por la provincia de Buenos Aires, la lista perdedora que alcance el 30% de los votos válidos de la interna podrá intercalar los cargos 4°, 9°, 12°, 17°; 22°, 27° y 32°. Esto significaría que quien salga derrotado el 13 de agosto podría tener tres diputados “entrables”. Para la categoría de senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur, el que saque más votos se queda con todos los representantes.

Pero las pujas que surgieron en las últimas horas tienen que ver con las categorías de legisladores provinciales y concejales. El reparto de diputados y senadores bonaerenses varía según la sección electoral. Un ejemplo es la reglamentación para la tercera sección: la lista perdedora que supere el piso podría tener el primer lugar en el puesto siete. Sin embargo, haciendo una buena elección, el peronismo podría ingresar hasta cinco lugares, por lo que se los quedaría todos la boleta ganadora.

En las últimas horas el búnker de Daniel Scioli entró en ebullición. Fue cuando leyeron el reglamento para la conformación final de listas de concejales y consejeros escolares. En el reparto de las bancas locales quienes pierdan la interna corren con una fuerte desventaja ya que podrán tener representantes en los lugares 6° y 11°. “No fue lo acordado”, dicen desde el sector que responde al embajador en Brasil. “Recién ahora acaban de leer lo que firmaron”, responden desde el kirchnerismo.

Los chats se intensificaron en las últimas horas. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el exfuncionario de Scioli, Alberto Pérez, buscan que este reparto se modifique. Piden respetar la misma norma que en las elecciones anteriores. Pero Máximo Kirchner cuidará a los intendentes que aceptaron no patalear por no tener su nombre colgado de todos los candidatos a presidente y gobernador que lleguen al cuarto oscuro. “Scioli pierde y el 10 de diciembre ese concejal que se colgó de su boleta se vende al mercado. No puede generarle un tipo quilombo a los intendentes”, admiten desde el kirchnerismo.

Los que suenan ¿suenan?

Eduardo “Wado” de Pedro. El ministro del Interior hace todo para convertirse en el elegido. Su equipo asegura que es el único dirigente del oficialismo que muestra crecimiento en la imagen e intención de votos. El peronismo lo sostiene a pedido de Máximo.

Axel Kicillof. El gobernador bonaerense quiere ir por la reelección, pero hará lo que la vicepresidenta crea más conveniente. A una semana de la presentación de candidaturas, aún no recibió ningún llamado que tenga que ver con una postulación presidencial.

Sergio Massa. El ministro de Economía quiere ser candidato y, aunque no quiere internas, pidió anotarse. Espera que la postulación de Daniel Scioli finalmente no llegue al cuarto oscuro para convertirse en un postulante de consenso.