La periodista de Perfil, Rosario Ayerdi, sostuvo que el ministro de Economía fue otro de los derrotados del cierre de alianzas del oficialismo. "No creo que el kirchnerismo pueda tener a Sergio Massa como candidato después del experimento que significó Alberto Fernández”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Viendo el cierre de alianzas de ayer y el comunicado del PJ bonaerense, ¿podríamos decir que, finalmente, el Presidente le torció el brazo a Máximo Kirchner?

Se podría decir que Alberto Fernández le torció el brazo a Máximo Kirchner, porque así como lo dijo el Presidente, hasta ahora, va a haber PASO. Todavía falta para saber cuál va a ser la inscripción de los candidatos, que es el 24 de junio.

Hasta ahora, lo que pasó es que se acordó un reglamento para las PASO, pero de muy mala manera. Lo dejó muy claro Máximo en el comunicado del PJ bonaerense.

Es algo atípico, no recuerdo ningún cierre de listas al que hayamos prestado tanta atención, la verdad. Quizás el de Cambiemos en 2015, pero estaba ya resuelto quiénes iban a ser los partidos que lo integraban.

Que le hayamos prestado tanta atención al 14 de junio como le prestamos ayer, sobre todo, por la discusión, que se daba en el Frente de Todos y la reglamentación de las PASO.

El kirchnerismo estaba acostumbrado a manejar la lapicera, fue así durante los últimos veinte años. Ese me parece que es el principal problema, que alguien le quiso ir a discutir la lapicera a Cristina Kirchner, que está mirándolo desde afuera, aunque opinando, pero sobre todo, a Máximo Kirchner.

Eso explica lo que pasó ayer, diciendo "perfecto, nosotros no somos antidemocráticos y vamos a aceptar la regla del juego", pero las aceptó de mala manera.

¿Podríamos decir que lo que pasó ayer fue histórico dentro del peronismo? Por primera vez en los últimos 20 años se le discute la hegemonía al kirchnerismo dentro del peronismo…

Me parece que eso es lo que viene mostrando Alberto Fernández en los últimos tiempos. Primero, esa discusión se llevó al Congreso del PJ. Ingresaron algunos proyectos para suspender las PASO directamente, pero logró que no se aprobaran. Otra discusión que ganó Alberto Fernández fue la de la suma fija, que no se está discutiendo desde el año pasado.

Ahora, Wado de Pedro como candidato dice “la suma fija tiene que estar inmediatamente”. Alberto Fernández avanza en esta pelea con Cristina Kirchner, y el kirchnerismo, al ser el presidente Alberto, no puede disputar algunas peleas.

¿Cómo te imaginás que va a terminar jugando Massa a partir de que está confirmado que va a haber PASO?

Hasta ahora, otra de las derrotas dentro es la de Sergio Massa, sin lugar a dudas. Digo "hasta ahora" porque no sabemos qué puede llegar a pasar con respecto a la negociación por los nombres.

Incluso si Cristina Kirchner tiene un bendecido que es fuerte, Daniel Scioli había dicho que, aunque fuera Cristina Kirchner, él no se baja de la elección. Pero faltan algunos días y hasta ahora me parece que es otro de los derrotados dentro de la interna.

En un momento, desde el entorno de Alberto Fernández, me decían que Sergio Massa se unió al Frente de Todos en 2019 sabiendo que en algún momento él y Alberto Fernández iban a tener que distanciarse de Cristina Kirchner, esa fue su apuesta.

Lo que ocurrió es que la figura de Alberto Fernández se debilitó tanto que Sergio Massa reforzó su alianza con Cristina Kirchner, hoy sin lugar a dudas juega en tándem, pero las PASO existen a pesar de que Sergio Massa pidió candidato único.

Lo que falta definir ahí es hasta dónde está fortalecida la alianza con respecto a las candidaturas. ¿Va a haber un Sergio Massa que se acopla al candidato de Cristina Kirchner, a una figura como la de Wado de Pedro o Axel Kicillof? ¿Va a haber un Sergio Massa candidato?

Obviamente, cuando uno piensa en la candidatura de Sergio Massa, imagina que tendrá el aval de Cristina Kirchner por detrás. Uno imagina que, si Massa es candidato, el kirchnerismo va a estar acoplándose, por ejemplo, con Wado de Pedro como compañero de fórmula.

En el Ministerio de Economía, Massa tiene el apoyo del kirchnerismo. Creo que Massa va a tener más lugar en las listas de lo que le corresponde, con respecto a lo que significa el Frente Renovador, que ha perdido votos en los últimos tiempos.

Pero sigue siendo un aliado clave para Cristina Kirchner. La duda que me genera es cuál es el rol de Sergio Massa en el armado de listas.

No lo veo a Massa como candidato a presidente, no creo que el kirchnerismo pueda tener a Massa como candidato después del experimento que significó Alberto Fernández. La gente no quiere saber nada más con una experiencia como la de este Gobierno, que fue traumática. El dedo de Cristina eligiendo a alguien que no le era propio.

Si bien Sergio Massa, en este tiempo, actuó como aliado, no es kirchnerista, y cuando no tenés un aliado fiel pueden pasar estas cosas, como pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Y la gente ya no quiere saber nada con respecto a eso. La gente quiere que un gobierno deje las internas de lado y haga lo que tiene que hacer.

Perón decía que “el aliado táctico es el enemigo del futuro”. ¿Creés que la manera de conformar a Massa sea sobre representando al Frente Renovador en las listas, aunque él no sea candidato a presidente o alguien suyo candidato a vice? ¿Esa sería la transacción posible?

No lo podrías haber dicho de mejor manera. Definitivamente, tenemos que pensar en la vicepresidencia, aunque sea un cargo que no tenga mucho sentido si el Frente de Todos va a perder la elección

Pero te fortalece a nivel nacional, es decir, hacer una campaña presidencial te deja con un nivel de reconocimiento importante. Sin embargo, hay que ver quién ocupa ese cargo del Frente Renovador.

A Sergio Massa no le gusta la actividad legislativa, no le gusta el Congreso, pero en un escenario de derrota, estar en el Senado y poder dialogar con aquellos que van a formar el gobierno es un rol más que importante. Vamos a ver qué pasa.

Recordemos que Axel Kicillof tuvo que desdecirse de su compañera de fórmula, Verónica Magario de La Matanza. Aquí es difícil y entran otras cuestiones en juego, como la discusión de lugares de poder, por ejemplo, para la Tercera Sección Electoral en la provincia de Buenos Aires.

No es fácil sacarle esos lugares a los intendentes, sobre todo pensando que el peronismo va a ganar la gobernación. Pero también entra en la discusión la disputa por esos lugares.

Habrá que ver cómo terminan siendo conformadas las listas, porque la Legislatura es un lugar al que uno no le presta mucha atención, pero hay mucho poder hacia adentro. Estoy hablando específicamente de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué lugares claves ocupa el Frente Renovador, pero creo que va a tener lugares claves.

