Interna liberal: López Murphy acusó a García Moritán de "degradar" el partido

La interna entre los dirigentes de Republicanos Unidos sigue creciendo y, en las últimas horas, el diputado nacional Ricardo López Murphy acusó al legislador porteño Roberto García Moritán de tratar de generar "una degradación" del partido liberal.

Ambos dirigentes de Juntos por el Cambio son precandidatos a jefe de Gobierno porteño y aspiran a representar al liberalismo en la Ciudad dentro de la alianza. Las elecciones internas del partido estaban previstas para el 4 de junio, pero la feroz disputa dentro de la coalición precipitó la renuncia de López Murphy a ser precandidato dentro del espacio.

"Trataron de generar una degradación del partido sumando afiliados que no pertenecen a nuestras concepciones. Me pareció que iba a ser lo más simple ir directamente a las PASO, como está previsto en el régimen público", señaló el ex ministro de Economía respecto de su distanciamiento con el empresario gastronómico.

"No se han comportado de la manera correcta y no han actuado de acuerdo a mis estándares morales", agregó el diputado en diálogo con Radio Mitre.

"Trepadores y traidores": estalló la interna liberal entre García Moritán y López Murphy que se aleja ​

El economista explicó que "parte de los conflictos" con el marido de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain comenzó con su decisión de apoyar a Patricia Bullrich como precandidata presidencial, mientras que García Moritán "es muy cercano al Gobierno de la Ciudad", por lo que tendría más afinidad con Horacio Rodríguez Larreta.

"Llegamos a tener una Convención por semana para ver si lo podíamos arreglar, pero no lo pudimos arreglar", manifestó López Murphy.

Según dijeron días atrás voceros del partido a PERFIL, uno de los momentos más sensibles de la interna emergió cuando el ex funcionario comunicó en una entrevista televisiva su candidatura a jefe de Gobierno porteño, sin haber consensuado previamente su decisión.

Esto, argumentaron, estuvo fuera de "la carta orgánica del partido" que establece la reglamentación para que los afiliados seleccionen quiénes serán sus candidatos, según detallaron fuentes de Republicanos Unidos.

Esto, sumado al vínculo con Patricia Bullrich, fueron algunos de los detonantes de la interna.

Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán.

López Murphy, sobre la posibilidad de integrar un área económica: “No pretendo reincidir en esa tarea”

Al analizar la situación económica del país, el diputado nacional habló sobre los constantes incrementos de precios: "Vamos camino a una megainflación y resulta muy difícil de entender que quien maneja una megainflación quiera ser precandidato a Presidente. Megainflación es una inflación de tres dígitos", dijo.

"Veo todas las circunstancias conduciéndonos ahí: un enorme déficit fiscal y cuasifiscal, una gran emisión de dinero y condiciones para que tengamos la ausencia de reservas", consideró.

Por último, al ser consultado sobre si le gustaría ser ministro de Economía de una eventual gestión de Patricia Bullrich, respondió: "No pretendo reincidir en esa tarea. Hay un equipo muy importante que está trabajando".

