La ironía de Horacio Rosatti sobre Luis Caputo: "No vaya ser que nos quiera recortar cargos"

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, disertó este martes en el 41º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde advirtió sobre el aumento de la cantidad de expedientes que debe resolver el máximo tribunal con el mismo personal, y aprovechó para lanzar una ironía sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la "motosierra" de la gestión libertaria: "No vaya a ser que nos quiera recortar cargos", criticó.

"Después viene el ministro, no vaya a ser que nos quiera recortar cargos", sostuvo Rosatti, en alusión a que después de él iba a disertar el titular del Palacio de Hacienda. Lo dijo después de hacer una comparación con el máximo tribunal de los Estados Unidos: "Sacan 100 (causas), nosotros 12 mil por año. Y con el mismo personal, o menos", detalló. E insistió: "Hace 8 años, cuando entré en la Corte, recibíamos 15 mil casos anuales, hoy entran 30 mil por año".

Al respecto, envió un mensaje a la política —que suelen plantear varios miembros del Poder Judicial— acerca de que los dirigentes deben resolver las cuestiones que les atañen y así evitar la judicialización, y que sean los jueces los que tomen las decisiones. "Cada vez más se judicializa la sociedad, cada vez más se judicializa la política, debido a que las cuestiones no son resueltas por los estamentos políticos”, observó.

“El juez no debe reemplazar al representante del pueblo, lo deseable en un sistema democrático es que los poderes representativos puedan resolver las cuestiones", señaló Rosatti. Y agregó: "No tenemos vocación de tomar decisiones trascendentales para nuestro país cuando es menester de los poderes representativos. Una mayoría de tres personas (en alusión a la Corte actual) es poco. A veces nos dicen que los jueces reemplazamos a la política, pero nosotros tenemos un caso, no lo inventamos, nos llegó y esperamos y, como no se resolvió, debimos hacerlo".

Luis Caputo sobre el cepo cambiario: "Sacarlo ahora sería inapropiado"

El elogio de Horacio Rosatti al gobierno: “Gran mérito”

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, destacó el lunes 6 de mayo la gestión del gobierno de Javier Milei por poner en marcha el Código Acusatorio en Rosario para combatir el narcotráfico. Durante el lanzamiento de la iniciativa, realizado en la Universidad Nacional de Rosario, Rosatti destacó que “hay un gran mérito del gobierno nacional porque tomó un tema que estaba demorado, retrasado, y lo llevó adelante”.

“Todos entendimos que si no le ponemos un punto de partida esto podía dilatarse como tantas veces las cosas se dilatan en la Argentina. Y hoy estamos aquí con el proceso en marcha”, resaltó Rosatti. El presidente de la Corte reconoció que la puesta en marcha del Código Acusatorio “es un punto de partida, por supuesto, no es un punto de llegada. Pero me parece un muy buen punto de partida”.

“¿Con esto se solucionan todos los problemas? No, pero desde el punto de vista del sistema judicial creo que es mucho lo que se va a mejorar, es mucho lo que podemos mejorar”, reflexionó. En el nuevo sistema, los fiscales son los responsables de investigar y motorizar las acusaciones penales con el rol de investigadores, en vez de ser tarea de los jueces de instrucción.

