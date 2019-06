Malvinas | El gobernador kelper destacó avances con Argentina pero ratificó que la soberanía "no está en debate"

El gobernador de las Islas Malvinas, Nigel Phillips, remarcó los "avances en los compromisos" establecidos entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido en el comunicado conjunto firmado en 2016, pero aclaró que "la cuestión de la soberanía no está sujeta a debate".

Así lo afirmó Philips al pronunciar su mensaje anual a la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, publicado este miércoles en la página web del gobierno británico.

"En cuanto a la situación geopolítica, este año hemos visto avances en los compromisos descritos en el Comunicado Conjunto 2016 Reino Unido-Argentina. Se han logrado buenos avances hacia la firma de un contrato con las aerolíneas LATAM para operar una nueva ruta semanal entre São Paulo y las Islas Falkland (Malvinas). Esta ruta abrirá las islas a múltiples destinos nuevos en América del Sur, América del Norte, Europa y Asia", dijo el gobernador.

"Se trata de un logro significativo para nuestro gobierno y uno que beneficiará las Islas, tanto social como económicamente, a la vez que reforzará nuestras conexiones con el mundo exterior", destacó.

En ese sentido, señaló que se "ha trabajado para garantizar que se cuenta con la seguridad necesaria, la infraestructura y los arreglos logísticos necesarios para el nuevo vuelo" y se acordó "invertir en la instalación de instrumentación para ayudar a mejorar la previsión de los sistemas en el aeropuerto de Mount Pleasant".

