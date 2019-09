Ivanka en Argentina: cuál es el motivo de la visita de la hija de Trump al país

Ivanka, la hija del presidente estadounidense Donald Trump, visitará la Argentina el jueves 5 de septiembre. La mujer estará acompañada por el vicesecretario de Estado de su país, John J. Sullivan, y participará de una serie de reuniones en Jujuy. Luego, continuará su gira por Paraguay.

"Este viaje contribuirá a fortalecer en mayor medida las alianzas de Estados Unidos en la región sobre el empoderamiento económico de las mujeres, en apoyo a la Iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad Global de las Mujeres (Women's Global Development and Prosperity, W-GDP) de la Casa Blanca", detallaron desde el gobierno de ese país acerca de la gira que encabeza la descendiente de Trump, quien se desempeña como asesora presidencial.

La agenda de los enviados de Estados Unidos incluirá actividades con una organización dedicada al empoderamiento empresarial femenino y una recorrida por distintos emprendimientos productivos de la zona. Trump y Sullivan llegarán a la Argentina procedentes de Colombia, donde el martes fueron recibidos por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, según consignó la agencia de noticias Télam.

En ese marco, el canciller Jorge Faurie viajará a la provincia del norte argentino para recibirlos. El funcionario tiene previsto mantener una reunión con Sullivan para tratar temas de la agenda bilateral. También se harán presentes allí el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, y no se descarta que la comitiva internacional sea recibida por el gobernador local Gerardo Morales, quien ya albergó en la provincia a las reinas Máxima de Holanda y Margarita de Dinamarca.

Ivanka Trump, de 37 años, se desempeña como asesora de la Casa Blanca y con esta gira busca promover una iniciativa que busca reducir las barreras que impiden la prosperidad financiera de las mujeres en los países en desarrollo, incluida la falta de acceso al crédito y los límites del empleo.

Asimismo, lidera la Iniciativa de Desarrollo Global y Prosperidad de las Mujeres (W-GDP, en inglés), que se enfoca en tres áreas clave: la capacitación laboral, la asistencia financiera y cambios legales y regulatorios. El programa lanzado en febrero cuenta con una inversión inicial de 50 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

En su perfil de Twitter, la hija mayor de Trump, quien dejó su negocio de joyas para trabajar en el Gobierno de su padre, deja registro de las actividades que realiza. Hace pocas horas publicó las imágenes de un acto que se celebró en la ciudad colombiana de Bogotá, donde junto a la vicepresidenta de ese país destacó el rol que puede jugar el empoderamiento económico femenino.

Just landed in Bogota, Colombia. Thank you Vice President Marta Lucía Ramírez for the warm welcome. Looking forward to a great trip! 🇺🇸🇨🇴#WGDP pic.twitter.com/v6Kit7dRcG