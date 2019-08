Donald Trump pronosticó el cierre del New York Times: "Está perdiendo una fortuna"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó que el mítico diario New York Times "va a cerrar rápidamente" después de que termine su gestión, luego de que el medio publicara los avances de la investigación acerca de la supuesta interferencia de Rusa en las elecciones de 2016 que lo ubicaron en la Casa Blanca. "Los ingresos aumentaron y las suscripciones alcanzaron un récord", respondieron las autoridades.

"El New York Times se cerrará poco después de que deje el cargo, con suerte en 6 años. Tienen cero credibilidad y están perdiendo una fortuna, incluso ahora, especialmente después de su enorme responsabilidad no financiada. ¡Estoy bastante seguro de que me respaldarán solo para que todo continúe!", expresó Trump en su cuenta de Twitter.

The New York Times will be out of business soon after I leave office, hopefully in 6 years. They have Zero credibility and are losing a fortune, even now, especially after their massive unfunded liability. I’m fairly certain they’ll endorse me just to keep it all going!