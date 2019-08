China prepara represalias a los aranceles anunciados por Trump

Bloomberg News

China calificó los inminentes aranceles estadounidenses como una violación de los acuerdos alcanzados por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping y prometió represalias, a la vez que rechazó los esfuerzos de Trump para vincular la guerra comercial con la agitación en Hong Kong. Trump dijo el jueves que pronto tendría una llamada con Xi.

Los planes para aranceles de 10% sobre US$300.000 millones adicionales en importaciones chinas han llevado a Estados Unidos y China fuera del camino de resolver su disputa a través de la negociación, dijo el Comité de Aranceles del Consejo de Estado, que ha supervisado las represalias, en una declaración el jueves. China "no tiene más remedio que tomar las medidas necesarias para tomar represalias", dijo, sin especificar qué haría el país.

Por separado, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la esperanza de que EE.UU. deje a Hong Kong como un asunto interno que el gobierno chino debe tratar. Trump dijo el jueves que un acuerdo con China debe ser en "nuestros términos", según Fox Business. Más tarde, el presidente de EE.UU. dijo a periodistas en Morristown, Nueva Jersey, que tiene programada una llamada "muy pronto" con Xi sobre el comercio. "Les gustaría hacer algo", dijo Trump, sin dar más detalles.

Las acciones de EE.UU. cerraron al alza tras una gran fluctuación durante la sesión a medida que los rendimientos del Tesoro cayeron a niveles nunca vistos en años. Los titulares sobre el comercio llevaron a los inversionistas al límite, aunque la volatilidad ha estado omnipresente en los mercados durante la mayor parte de agosto desde que Trump intensificó su disputa con China.

Trump anunció los aranceles establecidos para el 1 de septiembre y el 15 de diciembre. China detuvo las compras de productos agrícolas y permitió que el yuan se debilitara. Aun así, los principales negociadores sostuvieron una llamada telefónica a principios de esta semana y EE.UU. retrasó algunos de los nuevos impuestos a las importaciones. Los negociadores también acordaron tener otra llamada en las próximas dos semanas y personas con conocimiento del tema dijeron antes que la delegación china está firme en su plan de viajar a EE.UU. en septiembre para reuniones cara a cara.

La declaración de China indica que Pekín no cree que el retraso de EE.UU. para algunos de los aranceles sea suficiente, afirma Zhou Xiaoming, exfuncionario y diplomático del Ministerio de Comercio. China se apega a la posición de que no se debe imponer nuevos aranceles, dice, y agrega que las represalias de China "pueden no limitarse a aranceles".

Hu Xijin , editor en jefe del periódico Global Times del Partido Comunista, hizo eco de ese sentimiento. Tuiteó antes del anuncio del jueves que China quiere que ambas partes respeten el consenso alcanzado cuando Trump y Xi se reunieron en Osaka en junio. "Dudo que la parte china reanude la compra a gran escala de productos agrícolas estadounidenses en las circunstancias actuales", dijo.

Menos de 12 horas antes de la declaración china sobre represalias, Trump parecía plantear la posibilidad de otra reunión con Xi. En una avalancha de tuits, defendió sus decisiones sobre los aranceles, elogió a Xi e instó al presidente chino a resolver "humanamente" las protestas que han afectado a Hong Kong durante más de dos meses. "Por supuesto que China quiere hacer un trato comercial", escribió Trump. "¡Dejen que primero trabajen humanamente con Hong Kong!".

China no quiere asesoramiento externo sobre cómo tratar con Hong Kong. “Hong Kong es puramente un asunto interno de China. Hemos notado que el presidente Trump había dicho anteriormente que ’Hong Kong es parte de China y tendrán que lidiar con eso ellos mismos. No necesitan consejo’", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, en un comentario escrito a una pregunta sobre el tuit de Trump. "Esperamos que la parte estadounidense haga lo que dice".

La posición de China sobre las negociaciones comerciales ha sido consistente y clara, dijo Hua, y agregó que China espera que EE.UU. pueda ceder e implementar el consenso de los dos líderes en Osaka, "y encontrar soluciones mutuamente aceptables a través del diálogo y la consulta, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo".

Trump terminó su publicación en Twitter con una aparente insinuación a Xi, sin aclarar si estaba sugiriendo otra cumbre. Hua dijo que los dos líderes "siempre se han mantenido en contacto a través de reuniones, llamadas y cartas".