China mantiene el plan de negociaciones con Estados Unidos en septiembre

Bloomberg News

Representantes de China van a continuar con el plan de visitar Washington en septiembre para reuniones comerciales cara a cara, dijeron personas familiarizadas con el asunto, señalando que las conversaciones siguen en curso por ahora a pesar de una abrupta escalada en las amenazas arancelarias este mes.

Estados Unidos retrasó el martes la imposición de parte de los nuevos aranceles después de que los principales negociadores hablaran por teléfono. El presidente Donald Trump dijo que el encuentro fue "muy productivo" y que cree que Pekín quiere "hacer algo drástico" para poner fin al estancamiento.

No obstante, los negociadores chinos no son muy optimistas sobre un progreso inminente, dijo una de las personas. No es probable que los cargos hagan concesiones en el período previo al 1 de octubre, la celebración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular, dijo la persona.

Los futuros del S&P 500 borraron las pérdidas, el yen redujo las ganancias y el yuan subió ligeramente tras conocerse la noticia. El Ministerio de Comercio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las tensiones entre las dos mayores economías del mundo se han intensificado significativamente este mes después de que Trump dijese que aplicaría aranceles a otros productos chinos por US$300.000 millones, lo que llevó a Pekín a frenar las compras agrícolas de Estados Unidos y permitir que el yuan se debilitase. La escalada puso en duda si las conversaciones previstas para septiembre seguirían adelante y Trump dijo que no pasaba nada si no lo hacían.

Aunque a menudo ha negado que los aranceles tengan algún impacto en los precios al consumidor e insiste en que China carga con los costes, el presidente de Estados Unidos también dijo que el objetivo del retraso es no afectar la temporada de compras navideñas.

Trump retrasó la imposición de nuevos aranceles a una amplia variedad de productos de consumo, incluidos juguetes y computadoras portátiles, hasta diciembre

Las expectativas de un avance real en las conversaciones comerciales son bajas, particularmente ya que el presidente chino, Xi Jinping, se enfrenta a protestas en Hong Kong que duran ya semanas y que su Gobierno culpa a Estados Unidos de instigar.

El hecho de que las conversaciones se lleven a cabo o no también depende de los acontecimientos entre ahora y entonces, según una de las personas. La próxima llamada entre los equipos negociadores será en dos semanas.