Jaime Durán Barba: "La pandemia demostró que hay presidentes que no están listos para serlo"

El consultor político Jaime Durán Barba elogió al gobierno argentina con respecto al control de la pandemia del coronavirus y aseguró que se trata de "el mejor de América". "Si proyectáramos lo que estoy viviendo en Ecuador en Argentina habría 80.000 muertos. En Argentina hicieron un muy buen manejo", sostuvo en una entrevista con El Destape Radio.

"Estoy de acuerdo con la ciencia, han hecho muy bien. Si en un país hay muchísimos muertos menos, hay que decir 'qué buena cosa que se hayan puesto de acuerdo'" el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Si el gobierno ha hecho lo necesario para que no se mueran, me parece muy bien", reflexionó el experto.

Duran Barba trazó un pralelismo entre el gobierno de Alberto Fernández y los de Brasil y Estados Unidos, asegurando que Jair Bolsonaro y Donald Trump "han ayudado para que se produzca una masacre en sus países por preservar la economía, y no ha servido porque se ha ido todo al diablo". "Esta pandemia demostró que hay presidentes que no están listos para serlo", agregó.

"El encierro es naturalmente fastidioso", dijo el ex “gurú” político de Mauricio Macri, refiriéndose a las actividades físicas permitidas a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. "Salieron porque era una manera de oxigenarse. La gente reacciona en contra porque naturalmente es fastidioso. Yo saldría corriendo pero no lo hago porque pienso", dijo. "Yo estoy al borde de la locura pero con 72 años, si salgo puedo morir. Furioso pero vivo. Estoy harto de la cuarentena, me angustia y si tuviera algún pretexto saldría. Mi racionalidad me dice que soy un viejo enfermo y no debo hacerlo. Entonces me quedo", agregó.

DS