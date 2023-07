El 2001 se metió en la campaña: Javier Milei afirmó que "estamos peor" que en ese año

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tuvo un breve paso por Santa Fe como parte de su campaña de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Dentro de los temas de su discurso, que incluyeron cánticos de "que se vayan todos", el diputado se refirió al 2001, asegurando que el país se encuentra "peor" que en aquel entonces.

Durante el "Tour de la Libertad", que contó con el acompañamiento de Romina Diez y Karina Milei, el libertario manifestó que "en muchos sentidos estamos peor que en el 2001", a la par que afirmó que "los indicadores monetarios son peores que los previos al Rodrigazo​".

"El canto que más los asusta a la casta de mierda esta es el canto del 2001 y 2002, cuando pedimos que se fueran todos y no se fue ninguno. Por eso tienen terror cuando les cantamos 'Que se vayan todos'", agregó el precandidato, dando pie al coro de los presentes, con quienes cantó "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Respecto al escenario actual, el libertario indicó que "la situación es mala y puede ser peor". En ese sentido, aclaró que no se trata únicamente de un "problema coyuntural", sino que "es un problema de índole estructural". "Cuando arrancamos el siglo XX estábamos entre los países más ricos del mundo. Argentina tiene un problema de decadencia feroz, que trae como contrapartida una política fiscal alocada", precisó.

Sumado a esto, apuntó de manera directa contra el gobierno actual, acusándolo de que "niega la realidad de una manera muy grosera", ante lo que aseguró que "hay una práctica generalizada del 'miente, miente que algo quedará'". Al respecto, enfatizó que la dificultad radica en que "la solución está en manos del problema". "Vos no podés hacer una Argentina distinta con los mismos de siempre, esto no funciona. Las distintas versiones que tenemos de un capitalismo intervenido y asfixiado no funcionan", afirmó.

Además, el precandidato se refirió al nuevo dólar soja, indicando que "lo financian con el Banco Central imprimiendo papelitos nuevos, eso va a generar más inflación". "La explosión a futuro va a ser muchísimo más grande", advirtió.

También criticó a la oposición, asegurando que "del otro lado son lo mismo, se prestan el poder. Esto es un negocio, una discusión de quién se queda con más o menos cargos, con más o menos caja". También se refirió a su participación en el acto de la AMIA, indicando que "mintieron, dijeron que yo me había tenido que ir del acto porque me habían querido linchar, que me escupieron, que me insultaron. Todo mentira, yo me quedé hasta el final del acto".

En diálogo con PERFIL, Miguel Ponce, economista y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, contradijo la comparación de Milei, asegurando que "de ninguna manera" el escenario actual es similar al de 2001. "El mundo del 2001 no tiene nada que ver con el mundo de hoy. La Argentina del 2001 no tiene nada que ver con la Argentina de hoy", destacó. En ese sentido, calificó a la situación presente de "inédita": "Al ser inédita no la emparento con otras anteriores, por eso su carácter de inédito".

Y agregó: "Mi sensación es que busca generar similitudes para tratar de encontrar recetas que hoy puedan asimilarse a aquellas situaciones. Así como en aquel momento la salida era la convertibilidad cuando se incendió todo, ahora se pretende plantear una cosa del mismo estilo. Y no es casual que para Milei el mejor presidente de la historia haya sido Carlos Menem".

Para el economista, la mención de 2001 es debido a una "intencionalidad" de Milei ante su progresiva "caída en las encuestas". "Está buscando golpes de efecto y generar terror para tratar de reposicionarse y de volver a unir en una bolsa a todo lo que, entre comillas, no es libertario", manifestó. Al respecto, consideró que se tratan de "manotazos", a la par que ejemplificó como "golpes efectistas" a la propuesta de quemar el Banco Central, la venta libre de órganos y la libre portación de armas. "Yo no conozco ningún país del mundo donde dinamitando el Banco Central o vendiendo los órganos se hayan resuelto los problemas de la gente. No lo conozco", aseguró.

Y agregó: "Creo que son herramientas que pensaron que podían ser eje central en una campaña electoral. Las encuestas predecían un protagonismo que obviamente está demostrado que ya no lo es. Van camino a la insignificancia y me parece que por eso se utilizan este tipo de herramientas que tienen un costado marketinero, que es usar un buen título que garantiza un golpe de efecto".

En ese sentido, indicó que "la figura de Milei no resulta de ninguna manera un factor decisivo para los resultados electorales", mencionando los comicios provinciales donde los candidatos libertarios no obtuvieron una victoria. "Hay mucho de efecto en búsqueda de recuperar un protagonismo que él y su gente cercana saben que lo está perdiendo, como lo dice cada una de las elecciones provinciales donde están participando", manifestó.

"La pregunta es ver si esto se trata de un fenómeno más de escándalo, de rating por las cosas que dice, de búsquedas de reconstituir una candidatura apuntando a los famosos tres tercios, dicho hasta por la propia vicepresidenta de la Nación. Pero ese escenario nadie cree que hoy exista. Un tercio es como que hubiera desaparecido, que es precisamente el tercio de Milei", detalló.

Sumado a esto, afirmó que el precandidato libertario "utiliza autores liberales de dos siglos para atrás, donde obviamente tenían recetas para resolver los problemas de ese mundo, no para el mundo de hoy". "Este es un mundo distinto y así hay que encararlo. Hay que ser capaces de, en este marco de mediocridad que ha caído la dirigencia argentina, tratar de sacar lo mejor que tenemos, tratar de sacar experiencias de los errores cometidos", concluyó.

