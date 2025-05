Milei presiona al PRO en provincia: "Ganamos solos por poco al kirchnerismo, si vamos juntos ganamos por 10 puntos"

El oficialismo presiona al PRO para cerrar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Luego del triunfo por apenas dos puntos sobre el candidato del peronismo en las elecciones de la Ciudad, el presidente Javier Milei destacó este lunes que si van juntos con el partido amarillo “le ganan por diez puntos” al kirchnerismo en su bastión.

“Nosotros solos le ganamos al kirchnerismo, pero le ganamos por muy poquito” señaló Milei sobre las elecciones de este domingo, y continuó: “El problema del error estadístico no me gusta. Este es el rumbo y hay que alinearse. Si vamos todos juntos, le ganamos por más de 10 puntos. Y yo le quiero ganar, si fuera por mí, 70 a 30”.

Milei mira los resultados de CABA, en los que Manuel Adorni obtuvo el 30% de los votos y Leandro Santoro 27,4%, para proyectar las legislativas en el territorio bonaerense. Además, algunas encuestas dan ajustada la distancia entre La Libertad Avanza y el peronismo en la provincia. El último relevamiento de Giacobbe sobre intención de voto expresó que el 39,8% optaría por LLA , mientras que el 35,2% por el kirchnerismo.

El oficialismo no sólo busca sellar un acuerdo con el partido de Mauricio Macri, sino que también proyecta conducir esa alianza, la derrota de Silvia Lospennato lo deja en una mejor posición para discutir ese lugar. “No podemos poner en riesgo ganar la provincia de Buenos Aires", sostuvo Milei y remarcó que "el violeta es el que le gana al kirchnerismo".

Para avanzar en ese sentido, alguno de los dirigentes debe levantar el teléfono, consultado al respecto Milei contestó: “No siento que el vínculo esté roto. Me parece que saluda el que pierde, no el que gana. Es una cuestión de formas, tanto me vienen hablando de las formas, bueno...Nosotros dijimos que si vamos juntos, vamos juntos en todos lados. Ahí el jefe de Gobierno, Jorge Macri, comete un error letal: desdoblar las elecciones”.

"Segundo error, es una ofensa haber contratado a (el asesor Antoni) Gutiérrez Rubí. El PRO siguió la misma estrategia que Massa en 2023. Los tipos de calumnias, injurias, difamaciones y mentiras son las mismas que las de Massa", agregó el Presidente en la entrevista en LN+ y esquivó la responsabilidad de su espacio en la difusión del video falso sobre Macri difundido este domingo. “Si un pibe quiere hacer ese video, uno tiene que ir y decir que es falso y lo muestra", respondió.

Al mismo tiempo, Milei aprovechó para respaldar a su hermana, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en su rol como armadora y estratega electoral. “La han subestimado siempre y ella contesta con resultados. Que la sigan subestimando que parece que tiene unos skills que ellos no entienden, no los conocen o no los quieren ver. Si no fuese por ella, no hubiera podido ser diputado ni presidente”, sostuvo.

Javier Milei sobre las inundaciones y la obra pública en la provincia de Buenos Aires

Por último, Milei fue consultado sobre qué definición adoptará con la obra pública, que se mantiene desactivada desde que inició su gestión, ante situaciones como las inundaciones en Bahía Blanca y las más recientes en otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

"¿Quién gobernó la Provincia desde el regreso de la democracia? Estuvo el peronismo la mayor parte del tiempo. Con el verso de la obra pública te estafaron. Nosotros queremos el sistema a la chilena, incentivos a la suiza. Estamos tratando de impulsar eso, para que los privados lo hagan", contestó Milei, aunque aseguró que enviarán fondos para los inundados “se debería ocupar el inútil del gobernador de Buenos Aires, pero como es un inútil, no vamos a dejar a la gente varada”, concluyó.

