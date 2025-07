Javier Milei visitó el Jockey Club e instó a las élites a dejar atrás la “mentalidad de la escasez”

El presidente Javier Milei asistió este viernes a un almuerzo privado en el tradicional Jockey Club, donde ofreció un discurso cargado de referencias históricas y una defensa enfática de su programa económico. Ante un auditorio de unas 120 personas, apeló a las élites a “recuperar el coraje de soñar” y reivindicó el legado de Carlos Pellegrini, a quien llamó a tomar como ejemplo.

Fue su segunda visita al club, pero la primera como presidente. La anterior había sido en 2023, durante la campaña electoral. Esta vez, llegó puntual a las 12.30, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se ubicó en la mesa principal junto a autoridades del lugar. La presencia del mandatario fue parte de un encuentro organizado por la “Mesa del Senado”, uno de los almuerzos más tradicionales del club, que una vez por mes convoca a un orador invitado.

Agustín Monteverde fue el encargado de gestionar la invitación a Milei

Según pudo reconstruir La Nación, la invitación fue gestionada por el economista Agustín Monteverde, cercano al oficialismo. En su exposición, Milei le obsequió a Monteverde el manuscrito de su discurso tras el evento. El clima fue distendido, con asistentes que se acercaron para saludar al presidente y tomarse fotos.

Durante su intervención, Milei comenzó con una anécdota del final del mandato de Pellegrini —primer presidente del Jockey Club, en 1882— y trazó un paralelismo con la situación actual del país. Citó el libro Volver a ser grandes, de Federico Domínguez, como marco para defender su visión liberal de la economía y elogió el rumbo que, según dijo, inició en diciembre pasado: “Estamos retomando el modelo de la libertad, de la abundancia y de la generación de riqueza”.

El mandatario sostuvo que el país debe dejar atrás “la mentalidad de la escasez y redistribución que tanto daño le ha hecho” y apeló directamente a su audiencia: “Es momento de que las élites recuperen el coraje de soñar”. Luego, agregó: “No se me ocurre mejor lugar que este para mencionarlo, porque ustedes pueden ser la punta de lanza de este nuevo país”.

En un pasaje enfático, Milei interpeló a los presentes: “Ahora que es momento de volver a arriesgar, invertir y crear como nuestros abuelos y bisabuelos, son ustedes los encargados de portar la antorcha que les fue legada. Cuentan con el capital, el tiempo, los contactos y el conocimiento para comenzar a reconstruir la Argentina”. El cierre fue con un llamado a no resignarse: “Si no soñamos por nuestra cuenta con una Argentina próspera, los malos van a soñar por nosotros. Pero no sueñan con el futuro que imaginamos, sueñan pesadillas de miseria y sujeción”.

El menú del almuerzo incluyó gazpacho andaluz, medallón de lomo al Malbec con milhojas de papa, y frutillas “Vendome” como postre. El vino elegido fue Botafogo Malbec. Por la cantidad de invitados, el evento se realizó en el comedor principal y no en el Salón Miguel Cané. Tras el encuentro, Milei regresó a la residencia de Olivos para continuar con su agenda oficial.

El Financial Times advirtió sobre desequilibrios y tensiones en el plan económico de Milei

El diario británico publicó un artículo con fuertes advertencias sobre el rumbo del presidente, al que calificó como una "arriesgada apuesta" por sostener un peso argentino fuerte. Si bien reconoció algunos logros como la desaceleración inflacionaria, remarcó que la apreciación de la moneda generó un agujero en la cuenta corriente, disparó las importaciones, afectó a las pequeñas empresas y elevó el desempleo.

El artículo, firmado por Michael Stott, apuntó también a las consecuencias políticas de esta estrategia de cara a las elecciones legislativas, al tiempo que advirtió que el oficialismo aún no logró generar confianza suficiente como para atraer inversiones privadas. “A pesar del declarado afán de Milei de convertir a la Argentina estatista en un ejemplo de libre mercado, los empresarios aún no están abriendo sus billeteras”, escribió el editor jefe para América Latina del periódico británico.

Además, el análisis indicó que el tipo de cambio actual, sostenido como parte de una estrategia antiinflacionaria, impidió la acumulación de reservas pactada con el FMI. El Financial Times señaló que el gobierno priorizó una imagen de éxito económico frente a la ciudadanía, pero que eso trajo aparejados “desequilibrios crecientes y tensiones institucionales” en un contexto de alta fragilidad.

