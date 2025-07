El Gordo Dan le deseó la muerte a un concejal acusado de abuso: "Siempre se te va a colar algún psicópata"

El concejal salteño de La Libertad Avanza, Pablo Emanuel López, renunció a su cargo luego de que se difundiera un audio que sugiere una extorsión a una mujer de su partido a cambio de favores sexuales. El esándalo salpicó a uno de los máximos referentes del espacio, Daniel "El Gordo Dan" Parisini, que había apoyado en público al joven dirigente. "Siempre se te va a colar algún psicópata", explicó el tuitero en sus redes.

Parisini se hizo cargo de los cuestionamientos que comenzaron a circular en redes y escribió: "Pido disculpas públicas por el endorsment (respaldo) que le di a este hijo de puta".

El tuitero, además, hizo una breve reflexión sobre por qué grabó el video de respaldo hacia López. "La política y los armados políticos nacionales son gigantescos, hay mucha gente, muchos cargos, electorales y no electorales, y por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata, algún degenerado o algún delincuente", escribió.

Acto seguido, Parisini hizo hincapié en lo que, según su mirada, distingue a su espacio de otros: "La diferencia está en cómo reaccionás cuando sucede eso. Nosotros, y yo personalmente reacciono, no encubriendolo ni haciéndome el pelotudo sino pidiendo que lo expulsen del partido, que se cumpla la ley y vaya en cana si es que es cierto que pedía guita a cambio de favores sexuales. Tengo entendido que ya lo expulsaron. Así que ahora falta todo lo otro", dijo. Para cerrar el mensaje, se dirigió direcamente al funcionario en la mira. "Ex-concejal Pablo López, ojalá te mueras".

Concejal salteño de La Libertad Avanza acusado de abuso

Los audios que comprometen al dirigente se difundieron en las últimas horas y López ya presentó su renuncia en el Concejo Deliberante de Salta. Se trata de una grabación en la que se puede escuchar al dirigente pidiéndole sexo oral a una mujer de La Libertad Avanza a cambio de devolverle parte del salario retenido.

Los audios tienen ciertas interferencias, pero se puede escuchar con claridad que se trata de una discusión sobre la retención del sueldo. "Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300", dice en un momento la mujer. El dirigente responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Según trascendió, la mujer sería una convencional municipal electa que tiene un contrato en el Concejo Deliberante de Salta. El asunto ya está en manos de la Juticia, ya que el dirigente fue denunciado por la víctima -que recibió un botón antipánico- ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta. En la demanda, lo acusa por violencia sexual, física, psicológica y económica.

López presentó la renuncia apenas se conoció la noticia. Según declaró, se trata de una "operación" y dijo que daba un paso al costado por un "profundo sentido de responsabilidad institucional". "“No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución persona", agregó.

Además del repudio de Parisini, al salteño también le soltaron la mano las autoridades partidarias de su provincia. La diputada nacional por Salta María Emilia Orosco confirmó la expulsión de López de La Libertad Avanza. “En este espacio, a diferencia de los otros, no encubrimos a nadie", expresó la legisladora.

