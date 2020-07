Jorge Asís: "Finalmente nos vamos a quedar con el desastre económico y los muertos"

El gobierno nacional es "malo e insustancial" y podría no hacer frente exitosamente a los problemas que afronta la Argentina por causa de la pandemia, dijo el escritor y periodista Jorge Asís este miércoles. "El Gobierno parece avejentado, sin grandes reacciones y que maneja dos temas. Esta detrás de los acontecimientos que no terminan de resolverse. 3 meses con el tema de la deuda, que sería el primer gol que podrían hacer, y hay una diferencia de 3 centavos, pero porque fue muy mal llevada la negociación".

Hay algunos que dicen que finalmente nos vamos a quedar con el desastre económico y los muertos. Este Gobierno es malo e insustancial con pretextos, con problemas muy serios. Gobernar con esta peste no es fácil, lo que si tienen que se consientes hoy es que no es joda, lo que va a pasar en la Argentina es terrible, muy fuerte", dijo al ser entrevistado en el programa Animales Sueltos.

Asís cree que el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner es "inexistente" y "una manera de descalificarlos a los dos, porque una guerra es el final de los dos". "Es malo el gobierno de Alberto y la Doctora, que como fórmula fue muy eficaz pero que por su propia dinámica se convierte en en obstáculo. Todavía esto no arranca. Acá hubo una jugada electoral muy inteligente que todavía no sé si sirve para gobernar. No hay proyecto", afirmó.

El problema, asegura "es que no funciona el gobierno porque no hay temas, y el tema que usaron para salir de la pandemia y la deuda fue catastrófico". "A lo mejor lo que fue genial para la campaña electoral como fórmula electoral, no es tan genial para gobernar", opinó. "Acá tenés que resolver cuestiones y te tocó una malísima y tenés que ser consciente. Acá podés dialogar, pero vas a dialogar en un momento de debilidad. Entre ellos no hay problemas, en esto son socios y si se caen, se caen juntos", afirmó Asís ( vea el video ).

DS