Jorge Asís: "El gobierno no, pero poderosos con agenda propia quieren terminar con Macri"

El escritor y periodista Jorge Asís volvió este miércoles a la pantalla de Animales Sueltos para referirse a la concesión de prisión domiciliaria para el empresario K Lázaro Báez y la reaparición en la escena política del expresidente Mauricio Macri, a quien definió como "un buen producto desperdiciado" que ahora está en la mira de "poderosos con agenda propia".

"Creo que el Gobierno no quiere terminar con Macri, sino que hay poderosos con agenda propia que sí lo quieren hacer. Todos tienen sus propias cuentas pendientes que tienen que resolver. Ese es el problema de Mauricio", analizó Asís, quien recordó: "Él gana la elección de medio término, choca la calesita, y él responsabiliza a su ala política por no haber hecho lo que creía que había que hacer que era un ajuste".

Según el periodista, el exmandatario "tiene algunas cuentas con empresarios porque ocurrieron algunas cosas en momentos en que estaban muy ganadores y que ni sospechaban que perdían". Lo definió como "un buen producto desperdiciado" a quien Néstor Kirchner consideraba "el adversario ideal". "El gran error de Néstor fue morirse y el gran error de Macri fue perder, porque en la derrota y en la muerte dejaron un tendal de cosas irresueltas", agregó.

"En la provincia de Buenos Aires se va a decidir gran parte del poder y Macri va a ser candidato, y todos van a querer volver. María Eugenia Vidal está en la provincia y el Gobierno no tiene un gran candidato. Pueden haber dos: Sergio Massa y Máximo Kirchner".

"A Macri si le hubieras puesto un poco más de política menemista y le ponías acompañamiento podías haber hecho un producto mucho mejor. A ese pibe le tendrías que haber puesto política y no marketing. Funcionaba muy bien el exterior, donde está la verdadera política. Fue desaprovechado".

Refiriéndose al crimen del exsecretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, y a la decisión del Tribunal Oral Federal 4 que concedió la prisión domiciliaria al santacruceño Lázaro Báez, Asís relató: "La domiciliaria a Lázaro y la muerte de Gutiérrez trae otra vez al primer plano la cuestión de los bolsos y la fantasía que todavía existe en Santa Cruz de una búsqueda mitológica de tesoros, que en su máximo delirio tuvo excavadoras buscando un 'Fort Knox' que no está. No son todas personas honorables, pero Lázaro se la bancó y no se arrepintió, y eso en el ambiente de los empresarios dice que es un tipo confiable, pero acá hay muchos poderosos que tienen su propia agenda".

Báez "venía con Néstor Kirchner desde hacia mucho tiempo, antes de Austral lo hacían con Gotti, que surge cuando Gotti no podía operar más", contó Asís y reveló: "Kirchner tenía un estilo de construcción de poder recaudatorio, porque para hacer política había que tener plata. Hubo una gran irresponsabilidad al ocultar a la esposa lo que recaudaba".

"La Doctora tiene que resolver temas personales, y Alberto, que es un gran operador, sabe que si ella resuelve las cosas ya puede no ser tan necesario".

Refiriéndose a Gutiérrez, Asís acotó: "Me causa gracia cuando desde los medios se dice cómo un secretario pudo haber juntado ese dinero, cuando hay mucho movimiento económico, ser secretario de un poderoso es muy importante y hay empresarios que están dispuestos a pagar por una audiencia con el Presidente o por participar de una gira, por estar cerca. Querés estar cerca, pagá".

"Se sabe que [Gutiérrez] fue un muchacho leal y que estuvo muy bien por más que dicen que se arrepintió", dijo Asís. "La fantasía tiene que ver con que ese muchacho puede estar cerca del 'Fort Knox', pero el pibe tenía problemas de efectivo, pero la fantasía desata este episodio tremendo y es un tema que le debe preocupar a la Doctora [Cristina Kirchner], porque otra vez vuelve el pasado".

DS