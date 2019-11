Faurie desmintió que Argentina haya recibido un pedido de asilo de Evo Morales

El canciller argentino Jorge Faurie aseguró este domingo 10 de noviembre que la Argentina no recibió, al menos hasta el momento, un pedido de asilo político de parte de Evo Morales luego de que renunció a la presidencia de Bolivia.

Según una breve comunicación con el canal de noticias TN, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto indicó que Morales se encontraría en la ciudad boliviana de Cochabamba y que se estaría conformando un gobierno de "transición" para superar la emergencia política en ese país.

"No tenemos otro conocimiento de qué va a hacer Evo Morales", dijo el funcionario nacional, mientras que desmintió los rumores del pedido de asilo político, aunque no le cerró la puerta a Morales: "Todavía no tenemos ninguna indicación en ese sentido. No podemos confirmar algo de esta índole porque antes lo tiene que pedir".

Renunció Evo Morales: "Lamento este golpe cívico y de las fuerzas"

Cuando lo consultaron de qué respondería Mauricio Macri en caso de que Evo lo pida, Faurie dijo que "es una cuestión del presidente, una vez que llegue a su consideración, tendrá que decidir".

Por otro lado, la periodista María Eugenia Duffard de TN, informó que el presidente electo Alberto Fernández le escribió a Macri para preguntarle si podían hablar sobre la situación de Bolivia. El objetivo del pedido es que haya una declaración conjunta y evitar así una nueva divergencia del posicionamiento de Argentina sobre la situación en otros países.

Ante esta situación, Faurie respondió: "En este momento lo importante es que haya un diálogo entre el presidente de la República y el presidente electo. Y de ese diálogo se harán recomendaciones o cursos de acciones que todos atenderemos.

Miles de bolivianos salen a las calles a festejar la renuncia de Evo Morales

Por su lado, Faurie informó la posición diplomática del gobierno de Macri: "La OEA (Organización de Estados Americanos) fue clara: hubo un proceso irregular. Morales lo reconoció el sábado. Las Fuerzas Armadas se declararon prescindentes, dijeron a la clase política que busque una salida y esto es lo que ha ocurrido".

"Las dudas sobre esas elecciones quedaron ratificadas de algún modo a partir del informe de la OEA. El gobierno de transición es interino para llamar a elecciones", expresó el ministro de Relaciones Exteriores argentino.

