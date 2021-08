Espert criticó el discurso de Manes luego de terminada una entrevista: "No me gustó nada"

El precandidato a diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, criticó al también precandidato por Juntos, Facundo Manes, luego de que el neurocientífico terminase una entrevista con LN+. "No me gustó nada", dijo Espert mientras Manes dejaba el estudio de televisión.

Tras ser consultado sobre si le gustó el diálogo con Manes, admitió: "No, nada. Hay que decir con claridad lo que vas a hacer con cada cosa, basta lo de la buena onda. ¿A quién no le duele la pobreza? Tenés que ser un hijo de puta para que no te duela".

Bajo la misma línea, y consultado sobre sus intenciones de ganarle al referente de Vamos con Vos de Florencio Randazzo en las próximas elecciones legislativas, aclaró que "le queremos ganar a todos porque creemos que somos la verdadera oposición de Argentina".

Volviendo a poner el foco una vez más en el partido opositor de Juntos, el referente de Avanza Libertad se jactó de ser "superiores a Cambiemos económicamente hablando'' tanto en "el plan" como en "un programa'' y calificó de "tibios" a Manes y Diego Santilli.

Sobre el oficialismo, y en relación a los festejos en la Quinta de Olivos, Espert precisó: ''Me generó asco. Pero no por la fiesta o no que hizo Alberto Fernández. Sino por lo que representa burlarse así de la gente. El presidente merece un juicio político''.

A continuación, y para concluir, criticó el manejo de la pandemia de coronavirus. Denunció que el gobierno de Alberto Fernández anduvo "privilegiando relaciones geopolíticas con Rusia y China mientras te tiraban por la cabeza la Astrazeneca o la Pfizer''.

José Luis Espert cargó contra Guillermo Moreno: "Preso deberías estar, destrozaste el INDEC"

Un mes atrás, más precisamente el 25 de julio, Espert protagonizó otro tenso cruce. Aquella vez con el precandidato a diputado por Principios y Valores, Guillermo Moreno, sobre quien dijo que "debería estar preso" o "en cana" por haber "destrozado el INDEC".

"En cana deberías estar. Este tipo destruyó el INDEC. Le mintió a toda la sociedad. Hubo millones de trabajadores y empresarios que pagaron impuestos al pedo", insistió en una dura crítica contra Moreno. Previamente lo había acusado de "ser un ignorante".

Junto a ello, dijo también que era "una máquina de decir pavadas". Frente al descargo del referente liberal, el precandidato por Principios y Valores respondió: "Lo que dijo no lo voy a hacer personal por que nos respetamos. Pero es una tontería".

"Estos liberales cada vez vienen peor. Antes eran buenos, hoy son un desastre. Los liberales solo traen hambre. Cuando gobierne el peronismo, va a haber asado una vez por semana. Mirá que fácil", sostuvo el exsecretario de Comercio Exterior.

JFG / ED