José Luis Espert y Mariana Zuvic destrozaron a Massot por sus elogios a Máximo Kirchner

Tras la derrota del 27 de octubre, dentro de la coalición Juntos por el Cambio se están reacomodando algunas fichas y los roces no tardaron en llegar. El diputado Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, tuvo elogiosas palabras para con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner: "¿El kirchnerismo vuelve mejor? Creo en dar el beneficio de la duda. Me voy a limitar a hablar de aquellos dirigentes que he conocido más en la Cámara de Diputados. En mi caso, entraba con prejuicios de años anteriores, cuando no conocía a la gente, y me he llevado sorpresas gratas", señaló en primer lugar Massot

"Wado De Pedro parece que va a asumir como ministro. Y con Máximo creo que mucha gente se va a llevar una grata sorpresa en cuanto a su forma de ser. No estoy hablando del contenido; pero sí de las formas y de muchos prejuicios que se han construido sobre él. No es lo que mucha gente se cree que es. Tiene cualidades que le hacen muy bien a la política", amplió.

Las repuestas no tardaron en llegar. Mariana Zuvic, parlamentaria del Mercosur y dirigente de Cambiemos, compartió en Twitter una noticia sobre los dichos de Massot y le agregó el emoji de una bolsa de dinero. ¿Quiso dar a entender que Massot cambió de posición a cambio de plata? No se sabe. Lo cierto es que Zuvic integra el frente que hoy gobierna a partir de su participación en la Coalición Cívica, espacio político cuyos principales dirigentes tienen una muy mala relación con Massot y con su gran amigo Emilio Monzó, presidente de la Cámara Baja y hombre de buen diálogo con el peronismo.

De hecho, Elisa Carrió, jefa política de Zuvic, le apuntó a Massot hace algunos meses: "Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta", fueron las palabras de la diputada que acaba de anunciar su renuncia a la política partidaria.

Nicolás Massot: el liderazgo de Macri es "innegable" pero "no hay lugar para personalismos"

Pero Zuvic no fue la única que atacó a Massot. Las balas también llegaron desde otro de los frentes que compitieron en las elecciones. José Luis Espert, candidato a presidente con ideas liberales, aprovechó la ocasión para pegarle al diputado, al PRO en general y a los K: "Nunca se fueron. Pero no le digan 'kirchnerismo de buenos modales' porque se ofenden. Chantas, caraduras", sentenció y acompañó su posteo con la noticia de los elogios de Massot a Máximo.

Minutos más tarde, Espert compartió el tuit del analista financiero Christian Buteler, quien había posteado: "En dos años pasó de querer ningunear a José Luis Espert, al decirle 'se ponen los cortos y se desgarra antes de salir a la cancha', a elogiar a Máximo Kirchner y Wado de Pedro. Así termina Cambiemos".

JPA CP