José Luis Espert dio una insólita respuesta cuando le preguntaron sobre la ideología de género

Los candidatos presidenciales exprimen los últimos días antes de que mañana viernes 25 de octubre a las 8 empiece la veda electoral. El postulante del Frente Unite, José Luis Espert, apareció anoche en el programa A dos voces que se emite por la señal de Todo Noticias y también concedió una nota al canal de Youtube de Pablo Agustín. El joven le preguntó al economista por varias de las propuestas y temáticas que abordó en los debates presidenciales, donde para los usuarios de Twiiter él fue el favorito de la audiencia. Cuando fue consultado por su oposición a la ideología de género el candidato presidencial dio una respuesta ininteligible.

“El tema es que la identidad de género (...) sos planta. A mí me parece bárbara la educación sexual integral porque…”, manifestó Espert, a lo que Agustín le pidió si podía repetir su respuesta.

“Yo te lo dije, me escuchaste muy bien, vos sabés escuchar y entendés muy bien. La educación sexual integral está todo bien, la ideología de género no. Me parece que te meten ideología ahí. Creo que el fracaso del marxismo se te mete por la ideología de género lo he visto eso”, amplió el postulante. Por su parte, el candidato a vicepresidente Luis Rosales solo acotó: “Está muy exagerado el tema”.

Grabois le respondió a Espert por la amenaza en el debate: "Qué miedo"

Luego, el joven entrevistador le consultó a Espert por la expresión que usó en el debate presidencial sobre que las políticas no deben “degenerar en ideología de género”.

Al principio, el candidato presidencial negó haber usado esta expresión, pero luego expresó:”¿Usé la palabra degenerar? Tengamos discusiones un poquito más de fondo, no me vengas con un verbo que yo utilicé, yo voy a un tema de fondo Educación Sexual Integral sí, ideología de género no. ¿Querés que saque el verbo degenerar? Saquemoslo que incomoda”.

B.D.N./F.F.