Juan Grabois desactiva la protesta y la Policía se retira de Olivos

Distintas organizaciones sociales, entre las que está el Frente Patria Grande del dirigente social, Juan Grabois, convocaron para esta noche a una marcha por la "paz y democracia" en Olivos en medio de las masivas protestas de la Policía Bonaerense que desataron una crisis institucional. Sin embargo, tras el mensaje del presidente Alberto Fernández, desactivaron la marcha. Mientras tanto, el Gobierno aceptó el petitorio y los policías se empiezan a retirar de Olivos.

A través de Twitter, el referente del MTE y de UTEP había citado para las 20 horas a los ciudadanos a concentrarse bajo la consigna "paz y democracia" y pidió expresamente que se movilice "con velos, distancia social y barbijo" para respetar el distanciamiento social por la pandemia del coronavirus.

Además de Grabois, se sumaron a la convocatoria el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Territorial La Dignidad y el Movimiento Somos Barrios de Pie, liderado por Daniel Menéndez. Por su lado, el Frente Popular Darío Santillán pidieron hacer una vigilia: "En defensa de la democracia y la paz. Vigilia en olivos. NUNCA MAS ES NUNCA MAS".

Sin embargo, desde Twitter, el presidente Alberto Fernández agradeció el apoyo y les mandó un mensaje a los que convocaron a la marcha para apoyar al Gobierno: "Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo".

Tras este pedido presidencial, Grabois y las organizaciones sociales cancelaron la marcha: "Por expreso pedido de las máximas autoridades, suspendemos la convocatoria de hoy a las 20hs. Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia".

La Policía Bonaerense rodeó la Quinta Presidencial de Olivos con armas y patrulleros, lo cual fue interpretado por el Gobierno como una "amenaza" a la democracia.

Luego de fuertes tensiones, el Gobierno finalmente aceptó el petitorio de la Policía Bonaerense y los uniformados se retiran de Olivos. Sin embargo, aún permanece la protesta en Puente 12.

Inaceptable: el reclamo de la policía bonaerense no es salarial, es político e ilegal

"Estamos ante un proceso de desestabilización democrática. Sectores políticos conservadores están llevando a cabo una ofensiva contra el gobierno institucional, hechos graves en el marco de lo sucedido en Bolivia, Brasil y otros países de la Región", habían publicado en la cuenta de Facebook del Frente Popular Darío Santillán.

"La policía bonaerense rodeando la Quinta presidencial demuestra que, pese a los anuncios que canalizaban sus reivindicaciones, no estamos en presencia de un reclamo salarial sino ante un liso y llano intento de golpe blando, apoyado y difundido por medios hegemónicos de comunicación. A la vez, se trasluce en las acciones desplegadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires que la policía bonaerense se está poniendo al servicio de oscuros intereses de sectores políticos ajenos a la defensa de la Democracia y las instituciones", siguieron.

Por último, concluyeron: "Convocamos a todas las organizaciones y actores sociales, políticos y culturales a repudiar enérgicamente estos hechos. Repudiamos enérgicamente este intento de golpe blando al gobierno institucional argentino. Dijimos Nunca Más. El Pueblo defenderá la Democracia... Ni un paso atrás !".

