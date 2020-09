Alberto Fernández agradeció "las muestras de preocupación y afecto" frente al reclamo policial

El presidente Alberto Fernández agradeció el apoyo que recibió desde todo el arco político en medio de las protestas frente a la Quinta de Olivos de miembros de la Policía Bonaerense que reclaman mejoras salariales.

"Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo", expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

El reclamo frente a Olivos recibió el repudio tanto del oficialismo como de la oposición, incluso dirigentes de Juntos por el Cambio rechazaron esa manifestación.

En el tuit, Alberto Fernández hace referencia a la convocatoria de algunas organizaciones sociales, incluida la de Juan Grabois, quienes convocaron a acompañar al Gobierno a partir de las 20 en Olivos, aunque se confirmó que dieron marcha atrás con la convocatoria. Sin embargo, no queda claro si el presidente pidió que no vayan o solo pidió que se cuiden: "A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo".

Mientras tanto, con el fin de desactivar el conflicto, el presidente se reunirá en la Residencia de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, e intendentes de distintos partidos políticos en el marco de la tercera jornada consecutiva de protestas de efectivos de la Policía Bonaerense en reclamo de aumentos salariales y mejoras laborales.

El mandatario y Kicillof se habían visto al mediodía en un acto en Quilmes, pero en las primeras horas de la tarde la tensión creció cuando policías en patrulleros se reunieron para protestar frente a la Quinta de Olivos.

En ese contexto de alerta se convocó al encuentro entre Fernández y el gobernador bonaerense, que por estas horas prepara una propuesta salarial para los efectivos que logre destrabar el conflicto.

A las 16:45, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, salió a la puerta de la Quinta de Olivos a dialogar con los efectivos de la Policía Bonaerense. El funcionario nacional, acompañado por el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, les ofreció a los efectivos ingresar a la residencia para reunirse con el presidente Alberto Fernández. Tras una breve deliberación, los policías rechazaron la oferta y reclamaron que fuera el Presidente el que saliera a dialogar a la calle.

En el acto en Quilmes, Fernández cuestionó a quienes están "escondidos en patrulleros tocando sirena" y respaldó a Kicillof.

