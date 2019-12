Juan Grabois: "Es difícil encontrar un morocho en la foto del gabinete de Alberto Fernández"

Juan Grabois analizó este fin de semana la conformación del futuro gabinete de Alberto Fernández y aseguró que "es difícil encontrar un morocho en la foto". Además, consideró que "lo que representaría un cambio es tener a una dirigente de una villa o a un cartonero".

"Hay una esperanza muy grande. Él lleva sobre los hombros la responsabilidad de no defraudar la esperanza de millones de argentinos. No solo de la militancia, los que pusimos el cuerpo y la cara, sino de los millones que tienen ahí depositadas sus esperanzas, sobre todos los más pobres. Yo tengo fe", expresó el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) sobre el mandatario electo.

En declaraciones al programa Toma y Daca, el dirigente social aseguró, además, que "hay un desafío que no se logró" en la conformación del Gabinete, que es la "irrupción" de los sectores excluidos en la política. "Todavía es muy difícil encontrar un morocho o una morocha en la foto del los gabinetes. La política parece ser un patrimonio casi exclusivo de la clase media profesional para arriba. Los laburantes, los villeros, la gente de los barrios, ellos y millones están excluidos", expresó.

Grabois contó que a él le han "ofrecido” cargos, pero los rechazó. "Yo soy un pibe de los sectores medios altos, que estudió dos carreras universitarias. No representaría ninguna novedad que haya otro abogado que sabe hablar lindo y que tiene sensibilidad social, en una foto de esas. Lo que representaría un cambio es tener a una dirigente de una villa o a un cartonero", recalcó.

El líder del Frente Patria Grande sostuvo días atrás que no tiene previsto participar de la asunción de Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre, pese a que remarcó que lo "invitaron". Además subrayó que quiere "preservar" su "independencia" para poder tener "capacidad de crítica constructiva" sin tener que "disciplinarse para cuidar un cargo".

"Me invitaron, pero no soy muy de los actos. No fui a los bunkers", sostuvo Grabois, y aclaró que sí asistirá a los festejos fuera del acto, en Plaza de Mayo. "A la plaza voy a ir, seguro. A la parte más oficial... no me va ni me viene", dijo.

De cara a lo que será el Gobierno de Fernández, remarcó que va a "criticar las cosas que estén mal", pese a la cercanía política con el presidente electo. "Trato de preservar mi independencia porque es bueno que dentro de cada frente político hayan voces que tengan capacidad de crítica constructiva y que no necesiten disciplinarse para cuidar un cargo o llevarse bien con el resto", concluyó.

A.B./F.F.