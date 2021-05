Juan Martín Mena: "La Corte se metió a embarrar la cancha con vidas en el medio"

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, expresó su preocupación por la politización del máximo tribunal y expresó que están "jugando con la vida de los argentinos".

En el día de ayer, y cerca del mediodía, los jueces supremos dieron el visto bueno al amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires para sostener las clases presenciales mientras un DNU del Gobierno Nacional (el anterior al que ahora está en vigencia), exigía suspender las clases en las aulas.

El viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, sostuvo en Radio el Destape que "La Corte se metió a embarrar la cancha con vidas en el medio" y agregó que le genera preocupación la decisión, ya que "Una vez más está invadiendo a otros poderes del Estado". "La Corte está invadiendo al Poder Ejecutivo", afirmó el Viceministro.

En ese contexto, Mena marcó una politización por parte de la Corte que está apuntada a "embarrar la cancha" de la discusión política. A su vez, agregó que la decisión está imbuida por el soporte de poder que tiene el supremo tribunal, y sostuvo que "la Corte se mete para dejar en claro que ellos son la última palabra de todo lo que sucede en el país".

En el día de ayer, el presidente Alberto Fernández también fue muy duro con la decisión de los jueces. "No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias", dijo el mandatario luego de haber recibido ese revés político y judicial en una semana turbulenta, que sumó la polémica entre el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y el pedido de renuncia al subsecretario de Energía, Federico Basualdo.

"La Corte está definiendo cuestiones políticas a través de fallos judiciales y eso es alarmante", dijo Mena, sosteniendose en el discurso de Alberto Fernández sobre la idea de que la Corte Suprema gobierna a través de los fallos que emite. Luego, Mena se refirió a la parte técnica del derecho y sostuvo que "En este fallo la propia Corte asume que no tiene las herramientas para decidir con criterio sanitario".

El Viceministro también participó de una entrevista radial en Hablemos Todo Hoy en Metro 95.1. y mantuvo su línea contra la decisión de los jueces. "El fallo de la Corte nos sorprende. No es una cuestión jurídica. Desde el punto de vista jurídico es pobre y confuso en argumentación. Eso sucede cada vez que la Corte intenta invadir alguna esfera del estado", dijo Mena.

"Cuando la Corte pide meterse a definir cuestiones políticas, casi partidarias, lo que produce son estos fallos. Es confuso, bastante pobre y desde lo político son irresponsables", aseguró.

Luego, continuó elevando el tono de la crítica al afirmar que "La Corte dice que no tiene las herramientas pero pretende disminuir las potestades del Poder Ejecutivo", y agregó que "Se toman el atrevimiento de decir que las medidas del Presidente no tienen fundamento".

Traslados

Luego, Mena continuó con su posicionamiento crítico hacia la Corte Suprema pero también abarcó a otros estamentos de la justicia. Respecto al traslado en el año 2020 de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, Mena aseguró que "la Corte hizo un fallo desastroso para salvar a 3 jueces y puso en crisis todo el sistema".

Además, cargó las tintas contra el ex presidente Mauricio Macri, luego de que salieran a la luz las visitas de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a la Casa Rosada. "Macri invitó al Poder Judicial a un juego donde no tienen que estar", criticó Mena, y agregó que "No está mal que los jueces quieran gobernar, pero para eso tienen que renunciar al cargo, crear un partido y presentarse a elecciones".

Reforma Judicial

Respecto a la resonada reforma de la justicia que el Gobierno Nacional promovió el año pasado, Mena aseveró que desde el ejecutivo se está trabajando para impulsarla. "Estamos trabajando en la Reforma Judicial pero en el medio suceden estas zancadillas", dijo, y agregó que desde el oficialismo "No vamos a ceder y tenemos que avanzar en la Reforma Judicial".

Por otro lado, se mostró optimista respecto a la reforma que se quiere llevar adelante en el Ministerio Público Fiscal y confirmó que está pronto a tratarse en la Cámara de Diputados para ser aprobado. "Creo que en las próximas semanas vamos a contar con la ley de Ministerio Público Fiscal", dijo Mena.

GI/FL